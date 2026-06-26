Un avion de mici dimensiuni a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing. Aeronava identificată ca Sunward SA60L Aurora, cu numărul de înmatriculare B-12PP, operată de Shuangyue General Aviation Beijing, a lovit Turnul CITIC, cunoscut și ca China Zun, și s-a dezintegrat la impact. Martorii au filmat resturile avionului cum au căzut în apropierea intrării estice a clădirii. Turnul a fost evacuat, dar bilanțul victimelor nu a fost confirmat.

Un avion de mici dimensiuni a lovit cea mai înaltă clădire din Beijing, 26 iunie 2026 - Profimedia / Telegram/ x.com

Un avion de mici dimensiuni s-a izbit vineri de cea mai înaltă clădire din Beijing. Denumit China Zun, turnul de 109 etaje este situat în principalul district financiar al Beijingului. În apropiere se află clădiri emblematice ale capitalei Chinei, inclusiv sediul televiziunii de stat CCTV.

Imagini surprinse la faţa locului şi care circulă pe reţelele de socializare arată o gaură în faţada de sticlă a clădirii, fragmente de avion în timp ce cad în apropiere şi un taxi cu luneta spartă. La faţa locului au venit zeci de maşini de poliţie şi multe ambulanţe.

Din primele informaţii la bordul avionului s-ar fi aflat o singură persoană. Autorităţile chineze nu au anunţat încă un bilanţ al victimelor şi nici nu au oferit o versiune oficială a circumstanţelor evenimentului.

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În imaginile publicate online se vede numărul de înmatriculare al avionului. Aparent, este vorba despre o aeronavă sport ușoară produsă în China, un Sunward SA 60L Aurora, deținută de o companie locală de aviație, care oferă servicii precum instruire pentru piloți, zboruri recreative private și fotografii aeriene.

Date de zbor neverificate, publicate online și atribuite serviciului Flightradar24, par să arate că aeronava a deviat puternic de la traseu.

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China Zun, cunoscut şi ca Turnul CITIC, a devenit una dintre clădirile emblematice ale capitalei chineze. Turnul, înalt de 528 de metri, a fost inaugurat în 2018 şi a devenit cel mai înalt zgârie-nori din oraş.

China a interzis în 2021 clădirile de peste 500 de metri înălţime şi le-a limitat cu stricteţe pe cele mai înalte de 250 de metri, din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa structurală a acestor clădiri şi a dificultăţilor întâmpinate de către dezvoltatorii imobiliari în atragerea chiriaşilor.

Începând cu 1 mai, capitala Chinei este, practic, o zonă fără drone, în urma unor noi reguli stricte. Locuitorii nu au voie să cumpere, să închirieze sau să piloteze drone fără aprobarea autorităților.

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