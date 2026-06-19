Scandal la miezul nopții în UE. Macron și Merz l-au certat pe Antonio Costa pentru contactele secrete cu Rusia

Scandal la Bruxelles legat de cine, când și cum vorbește cu Rusia lui Putin. Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au certat cu șeful Consiliului European, Antonio Costa, după ce acesta a reluat contactele cu Moscova. În timp ce statele baltice s-au enervat că nu au fost informate, Italia și Polonia s-au plâns că Franța, Germania și Marea Britanie încearcă să monopolizeze viitoarele negocieri cu Rusia.

Președintele francez și cancelarul german l-au certat, în miez de noapte, în cadrul unui summit neașteptat de tensionat la Bruxelles, pe Antonio Costa, mandatat să acționează în numele tuturor celor 27 de guverne ale UE, pentru că a stabilit contacte cu Kremlinul, dezvăluie Politico, citând cinci diplomați și oficiali europeni.

Ceartă în miezul nopții la Bruxelles

Discuția, care a durat cu două ore mai mult decât era prevăzut, s-a desfășurat cu ușile închise, fără consilieri și fără telefoane mobile în sala de ședințe, iar Costa a confirmat informațiile conform cărora a inițiat recent "scurte contacte diplomatice cu Kremlinul".

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Statele puternic anti-ruse, precum Danemarca și Olanda, s-au alăturat taberei lui Macron și Merz, unii manifestând o furie fără precedent față de Costa. Alți lideri europeni s-au poziționat însă de partea șefului Consiliului.

Cearta scoate la iveală tensiunile mocnite din inima UE cu privire la cine, cum și când ar trebui să vorbească cu Putin în numele Europei. Amintim că acesta este primul summit desfășurat din 2010 încoace fără fostul premier ungar Viktor Orban, cunoscut pentru pozițiile sale adesea contrare consensului.

"Uniunea Europeană nu poate prelua rolul de mediator în aceste negocieri. Sugestiile potrivit cărora ar fi necesare canale alternative sau căi diplomatice neoficiale sunt greșite. Istoria ne dă un avertisment clar cu privire la încercările de a crea cadre alternative de negociere cu dictatori", a declarat premierul estonian Kristen Michal.

UE discută de luni de zile ce fel de comunicare ar trebui să aibă cu Putin, dacă ar trebui să aibă și cine ar trebui să conducă un asemenea dialog. Urgența de a găsi o voce pentru asta pare și mai mare după ce președintele american Donald Trump a încheiat un acord provizoriu de pace cu Iranul și a sugerat la summitul G7 din Franța, la începutul acestei săptămâni, că atenția sa se îndreaptă din nou către Ucraina.

Ce a discutat Costa cu Kremlinul

În ultimele săptămâni, șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a contactat de două ori oficiali de la Moscova. Costa le-a explicat liderilor UE că a cerut biroului său să "deschidă un canal diplomatic cu Rusia".

Scopul a fost "de a fi pregătiți să apărăm interesele UE atunci când va veni momentul". Echipa lui Costa a afirmat că aceste contacte au fost "scurte", fără conținut substanțial și fără negocieri.

Însă, în condițiile în care eforturile americanilor de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei sunt blocate, multe dintre capitalele europene nu sunt de acord ca diplomația să ia locul sprijinului militar acordat Ucrainei.

Cele două tabere formate la Bruxelles

Macron și Merz susțin că nu este încă momentul pentru discuții cu Putin și că, atunci când va veni acel moment, cei care trebuie să vorbească cu Kremlinul sunt Franța, Germania și Regatul Unit, adică grupul "E3". "Cred că președintele francez a clarificat situația", a declarat un oficial al guvernului de la Paris.

"Un număr foarte mare" de alți lideri au adoptat o poziție opusă. Ei spun că acest rol de a vorbi cu Rusia revine Uniunii Europene, susținându-l pe Costa.

"Prima întrebare este dacă Putin dorește să negocieze. Până atunci, nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană. Dacă el (Putin) își va manifesta disponibilitatea de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum procedăm", a declarat premierul belgian Bart De Wever la ieșirea de la discuții.

Polonia și Italia, supărate pe Germania, Franța și Marea Britanie

Nu este singura fractură pe care a scos-o la iveală summitul de aseară. Pe lângă disputa dintre Costa și grupul "E3" (Germania, Franța și Marea Britanie), Italia și Polonia (care formează informal un "E5") s-au declarat supărate că au fost excluse de la discuțiile dintre Londra, Berlin și Paris și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, de săptămâna trecută.

Alți oficiali europeni s-au întrebat de ce Consiliul European ar trebui să reprezinte blocul comunitar, și nu Comisia Europeană sau Serviciul European de Acțiune Externă, brațul diplomatic al UE, și el motiv de nemulțumire la Bruxelles.

Merz le-a spus liderilor că, deși Costa reprezintă Uniunea Europeană, el nu ar trebui să acționeze ca mediator. Liderul german a vrut să evite un conflict deschis cu Costa la masa summitului, dar a fost clar că și-a transmis nemulțumirea "prin alte mijloace".

Un diplomat european citat de Politico susține că Antonio Costa a fost "extrem de neprofesionist", deoarece a ascuns amploarea contactelor cu Rusia. Unele state au fost de-a dreptul "furioase", mai ales că mai mulți lideri au aflat din presă și s-au arătat revoltați, au declarat alți trei diplomați.

Unele surse spun că biroul lui Costa a informat Germania, Franța, Regatul Unit și Comisia Europeană înainte de desfășurarea convorbirilor. Alții neagă că Berlinul fusese avertizat.

"Trebuie să putem acționa"

"Avem nevoie de un sistem clar de mandat și raportare" pentru ca discuțiile cu Moscova să funcționeze, a subliniat un alt diplomat european.

Portughezul Pedro Lourtie, care are reputația unui bun negociator la Bruxelles, s-a adresat miercuri ambasadorilor celor 27 de state membre UE, după ce au devenit publice informațiile despre convorbiri, relatate inițial de Bloomberg. Deși s-a plâns de divulgările în presă, el a justificat contactele cu Rusia spunând că au venit după solicitări directe din partea lui Zelenski ca Europa să se implice în negocierile de pace.

"Avem nevoie de un format capabil să acționeze", a declarat un înalt oficial german, adăugând că un asemenea format va obține legitimitate prin implicarea cât mai strânsă și mai transparentă a celorlalți parteneri europeni, precum și prin coordonarea strânsă cu Kievul și Washingtonul.

Polonia și Italia au cerut și ele un rol în eventualele negocieri. Miercurea viitoare, Merz îi va primi la Berlin pe Macron, precum și pe premierii Marii Britanii, Poloniei și Italiei, iar problema dialogului cu Rusia se va afla aproape sigur pe agenda discuțiilor.