Numărul refugiaţilor şi al azilanţilor din Europa s-a stabilizat în 2025, după peste zece ani de creştere, pe fondul scăderii cererilor de azil pentru al doilea an consecutiv, potrivit unui raport al Centrului de Cercetare şi Analiză a Migraţiei din cadrul Fundaţiei Rockwool Berlin, consultat vineri de Reuters, relatează Agerpres.

Populaţia de refugiaţi din Europa s-a stabilizat în 2025. Ucrainenii reprezintă aproape jumătate din total - Hepta

În Uniunea Europeană şi Regatul Unit se aflau anul trecut 9,59 de milioane de imigranţi din cele două categorii, o evoluţie minoră de la 9,58 milioane în 2024, după creşterile bruşte care au urmat invaziei ruse în Ucraina. S-au înregistrat 770.000 de cereri de azil în 2025, 1,01 milioane în 2024 şi 1,1 milioane în 2023, consemnează raportul citat.

Tommaso Fratini, director adjunct al institutului de cercetare care a efectuat studiul, a apreciat că "perioada de creştere rapidă a populaţiei de refugiaţi din Europa pare să se fi încheiat". În ultimii ani, imigraţia a devenit un subiect controversat în multe ţări europene, în contextul creşterii sprijinului pentru formaţiunile politice de extremă dreaptă şi populiste de dreapta.

Stabilizarea de ansamblu maschează diferenţe între ţări: Germania, ţara europeană care primeşte cei mai mulţi imigranţi, a înregistrat o scădere de 4,7% a numărului de refugiaţi şi azilanţi; Italia - o scădere de 17,9%; în Franţa, Spania şi Regatul Unit au avut loc creşteri.

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Sirienii au depus cu 70% mai puţine cereri de azil după căderea regimului preşedintelui Bashar al-Assad în 2024, iar venezuelenii - cu 24% mai multe, adică 91.000, arată datele studiului. Ucrainenii reprezintă în continuare aproape jumătate din numărul de refugiaţi şi azilanţi din UE şi Regatul Unit.