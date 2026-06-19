Populaţia de refugiaţi din Europa s-a stabilizat în 2025. Ucrainenii reprezintă aproape jumătate din total
Numărul refugiaţilor şi al azilanţilor din Europa s-a stabilizat în 2025, după peste zece ani de creştere, pe fondul scăderii cererilor de azil pentru al doilea an consecutiv, potrivit unui raport al Centrului de Cercetare şi Analiză a Migraţiei din cadrul Fundaţiei Rockwool Berlin, consultat vineri de Reuters, relatează Agerpres.
În Uniunea Europeană şi Regatul Unit se aflau anul trecut 9,59 de milioane de imigranţi din cele două categorii, o evoluţie minoră de la 9,58 milioane în 2024, după creşterile bruşte care au urmat invaziei ruse în Ucraina. S-au înregistrat 770.000 de cereri de azil în 2025, 1,01 milioane în 2024 şi 1,1 milioane în 2023, consemnează raportul citat.
Tommaso Fratini, director adjunct al institutului de cercetare care a efectuat studiul, a apreciat că "perioada de creştere rapidă a populaţiei de refugiaţi din Europa pare să se fi încheiat". În ultimii ani, imigraţia a devenit un subiect controversat în multe ţări europene, în contextul creşterii sprijinului pentru formaţiunile politice de extremă dreaptă şi populiste de dreapta.
Stabilizarea de ansamblu maschează diferenţe între ţări: Germania, ţara europeană care primeşte cei mai mulţi imigranţi, a înregistrat o scădere de 4,7% a numărului de refugiaţi şi azilanţi; Italia - o scădere de 17,9%; în Franţa, Spania şi Regatul Unit au avut loc creşteri.
Sirienii au depus cu 70% mai puţine cereri de azil după căderea regimului preşedintelui Bashar al-Assad în 2024, iar venezuelenii - cu 24% mai multe, adică 91.000, arată datele studiului. Ucrainenii reprezintă în continuare aproape jumătate din numărul de refugiaţi şi azilanţi din UE şi Regatul Unit.