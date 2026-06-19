Negocierile de pace dintre SUA și Iran au fost amânate. Acordul cu care se laudă Trump pare tot mai șubred
Negocierile dintre SUA și Iran au fost amânate. Vicepreședintele JD Vance nu va mai pleca în Elveția, unde ar fi trebuit să înceapă discuțiile cu iranienii și să aibă loc o ceremonie oficială de semnare a acordului preliminar. Documentul a fost semnat miercuri separat de Donald Trump și de președintele iranian Masoud Pezeshkian.
Discuțiile între Statele Unite și negociatorii iranieni privind un acord pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, care urmau să înceapă azi în stațiunea montană elvețiană Burgenstock, au fost anulate, relatează Reuters.
Elveția a anunțat că discuțiile nu vor avea loc vineri
Vicepreședintele JD Vance și-a anulat planurile de călătorie, alimentând speculațiile despre cât de durabil este armistițiul stabilit prin memorandumul de înțelegere dintre cele două țări, document semnat de Donald Trump miercuri seară la Versailles. "Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă", a transmis joi un purtător de cuvânt al Casei Albe, sugerând "probleme logistice".
Vance și delegația americană erau pregătiți să plece spre Burgenstock, dar Ministerul elvețian de Externe a transmis că negocierile au fost amânate. Elveția rămâne pregătită să faciliteze aceste discuții, iar pregătirile necesare la Burgenstock continuă, se arată în comunicatul citat.
Teheranul anunțase anterior că este pregătit să înceapă discuțiile tehnice după semnarea memorandumului în 14 puncte care a prelungit cu cel puțin 60 de zile un armistițiu considerat șubred.
Negociatorii iranieni își doreau să vadă mai întâi semne că SUA pun în aplicare acordul preliminar. Deplasarea delegației iraniene în Elveția nu fusese confirmată, a relatat agenția semi-oficială Tasnim înaintea anunțului făcut joi de Washington.
Oficialii americani au transmis anterior că va avea loc o ceremonie oficială de semnare a acordului în Elveția, însă planul a fost pus sub semnul întrebării de Ministerul iranian de Externe, care a spus că nu mai este necesar după ce președinții celor două țări au semnat deja separat documentul.
Războiul, început pe 28 februarie cu atacuri aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului, a provocat moartea a cel puțin 7.000 de persoane, a dus la creșterea prețurilor la energie și a zguduit piețele globale.
Israelul continuă luptele în Liban
Israelul, care nu a participat la negocierile de pace, nu doar că s-a distanțat, dar a și criticat dur acordul dintre SUA și Iran. Ba mai mult, a continuat luptele împotriva grupării militante Hezbollah, aliată a Iranului, în Liban, deși Teheranul a legat orice acord de pace de oprirea ofensivei din Liban.
Acordul a fost criticat și la Washington. Unii dintre aliații republicani ai președintelui Donald Trump au sugerat că acesta a făcut prea multe concesii Iranului pentru a pune capăt conflictului, nepopular în rândul americanilor înaintea alegerilor legislative din noiembrie.
Khamenei: Trump a semnat acordul "din disperare"
În martie, Trump promisese că va pune capăt războiului doar dacă Iranul va capitula necondiționat. Însă memorandumul semnat de Trump prevede relaxarea sancțiunilor economice impuse Iranului, deblocarea a miliarde de dolari și derogări pentru exporturile de petrol.
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a declarat că Trump a semnat acordul "din disperare" și a transmis că viitoarele negocieri privind programul nuclear iranian, unul dintre motivele invocate de Trump pentru declanșarea războiului, nu vor fi simple. "Dacă partea americană va avea cereri exagerate, nu vom accepta", a transmis acesta.
Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a promis un răspuns pe măsură la orice încălcare a acordului de către partea americană, pe care a descris-o drept "nedemnă de încredere". A mai spus totodată că nu va da dovadă de "nicio indulgență" până când drepturile țării nu vor fi garantate pe deplin.
Documentul oferă negociatorilor 60 de zile pentru a ajunge la o înțelegere privind statutul programului nuclear iranian, cu posibilitate de prelungire, și prevede crearea unui fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari pentru Iran și alte stimulente financiare. Totodată, Vance a declarat că Washingtonul va încerca să limiteze programul de rachete balistice al Iranului.
Pe de altă parte, americanii au început să discute iar despre costurile tot mai mari ale războiului, mai ales după ce Departamentul Apărării a transmis Congresului că are nevoie de 80 de miliarde de dolari pentru a acoperi cheltuielile conflictului și alte costuri fără legătură cu acesta, potrivit Wall Street Journal.
Trump nu și-a atins obiectivele în acest război
Când SUA și Israelul au lansat războiul în urmă cu aproape patru luni, Trump a spus că obiectivul său este distrugerea capacităților nucleare ale Iranului, pentru a se asigura că Teheranul nu va putea dezvolta niciodată astfel de arme. Alte ținte erau acelea ca Iranul să nu își mai poată ataca vecinii, să nu mai poată sprijini grupările militante anti-Israel din regiune și să poată fi înlăturat de la putere regimul islamist.
Niciunul dintre aceste obiective nu a fost îndeplinit la semnarea memorandumului. Iranul și-a reafirmat poziția că nu urmărește obținerea sau dezvoltarea armelor nucleare. Teheranul anunță public acest lucru de zeci de ani, dar mai mulți președinți americani au privit cu scepticism afirmația.
Iranul a acceptat ca stocul său de uraniu puternic îmbogățit să fie diluat, dar pe teritoriul țării și să permită inspecții ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Prin această decizie, Teheranul a respins cererea lui Trump ca uraniul să fie scos complet din Iran.
Criticii acordului spun că Iranul se află acum într-o poziție mai puternică: a rezistat atacului unei superputeri, și-a demonstrat controlul asupra Strâmtorii Ormuz și a obținut derogări importante de la sancțiunile financiare.
În acest sens, Iranul spune că va continua să exercite control asupra Strâmtorii Ormuz în parteneriat cu Oman și intenționează să perceapă navelor taxe de servicii, dar nu în timpul negocierilor de 60 de zile. Amintim că aceste taxe nu existau înainte de război.
Prețul petrolului a scăzut vineri după ce petrolierele au început să circule prin Strâmtoarea Ormuz redeschisă.
În timp ce în Liban, unde peste un milion de oameni au fost strămutați din cauza luptelor, noi atacuri israeliene au ucis vineri cel puțin 18 persoane. În timp ce Israelul susține că loviturile au vizat obiective Hezbollah, Trump a devenit tot mai critic față de operațiunile Israelului din Liban.
Analiștii se întreabă cât de departe este dispus să meargă Trump pentru a-și forța aliatul, pe Benjamin Netanyahu, să oprească ofensiva. Acordul semnat prevede "încetarea permanentă" a războiului din Liban, însă Israelul a transmis că nu intenționează să se retragă, ba chiar a prezentat o hartă cu o zonă extinsă de ocupație.