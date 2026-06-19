Negocierile de pace dintre SUA și Iran au fost amânate. Acordul cu care se laudă Trump pare tot mai șubred

Donald Trump semnează acordul cu Iranul la Versailles, 18 iunie 2026 Profimedia

Teheranul anunțase anterior că este pregătit să înceapă discuțiile tehnice după semnarea memorandumului în 14 puncte care a prelungit cu cel puțin 60 de zile un armistițiu considerat șubred.

Negociatorii iranieni își doreau să vadă mai întâi semne că SUA pun în aplicare acordul preliminar. Deplasarea delegației iraniene în Elveția nu fusese confirmată, a relatat agenția semi-oficială Tasnim înaintea anunțului făcut joi de Washington.

Oficialii americani au transmis anterior că va avea loc o ceremonie oficială de semnare a acordului în Elveția, însă planul a fost pus sub semnul întrebării de Ministerul iranian de Externe, care a spus că nu mai este necesar după ce președinții celor două țări au semnat deja separat documentul.

Războiul, început pe 28 februarie cu atacuri aeriene ale SUA și Israelului asupra Iranului, a provocat moartea a cel puțin 7.000 de persoane, a dus la creșterea prețurilor la energie și a zguduit piețele globale.

Israelul continuă luptele în Liban

Israelul, care nu a participat la negocierile de pace, nu doar că s-a distanțat, dar a și criticat dur acordul dintre SUA și Iran. Ba mai mult, a continuat luptele împotriva grupării militante Hezbollah, aliată a Iranului, în Liban, deși Teheranul a legat orice acord de pace de oprirea ofensivei din Liban.

Acordul a fost criticat și la Washington. Unii dintre aliații republicani ai președintelui Donald Trump au sugerat că acesta a făcut prea multe concesii Iranului pentru a pune capăt conflictului, nepopular în rândul americanilor înaintea alegerilor legislative din noiembrie.

Khamenei: Trump a semnat acordul "din disperare"

În martie, Trump promisese că va pune capăt războiului doar dacă Iranul va capitula necondiționat. Însă memorandumul semnat de Trump prevede relaxarea sancțiunilor economice impuse Iranului, deblocarea a miliarde de dolari și derogări pentru exporturile de petrol.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a declarat că Trump a semnat acordul "din disperare" și a transmis că viitoarele negocieri privind programul nuclear iranian, unul dintre motivele invocate de Trump pentru declanșarea războiului, nu vor fi simple. "Dacă partea americană va avea cereri exagerate, nu vom accepta", a transmis acesta.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a promis un răspuns pe măsură la orice încălcare a acordului de către partea americană, pe care a descris-o drept "nedemnă de încredere". A mai spus totodată că nu va da dovadă de "nicio indulgență" până când drepturile țării nu vor fi garantate pe deplin.

Documentul oferă negociatorilor 60 de zile pentru a ajunge la o înțelegere privind statutul programului nuclear iranian, cu posibilitate de prelungire, și prevede crearea unui fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari pentru Iran și alte stimulente financiare. Totodată, Vance a declarat că Washingtonul va încerca să limiteze programul de rachete balistice al Iranului.

Pe de altă parte, americanii au început să discute iar despre costurile tot mai mari ale războiului, mai ales după ce Departamentul Apărării a transmis Congresului că are nevoie de 80 de miliarde de dolari pentru a acoperi cheltuielile conflictului și alte costuri fără legătură cu acesta, potrivit Wall Street Journal.