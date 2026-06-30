O tânără prinsă sub dărâmături cu bebeluşul, după cutremurele din Venezuela, povesteşte cum a supravieţuit

O femeie și bebelușul ei în vârstă de 18 zile au fost salvați de sub dărâmăturile unui bloc de opt etaje din regiunea de coastă La Guaira, în urma a două cutremure devastatoare care au afectat miercuri Venezuela. Conform datelor transmise de BBC, bilanțul provizoriu al seismelor înregistrează cel puțin 1.450 de decese și zeci de mii de persoane dispărute.

O tânără din Venezuela a povestit cum a supravieţuit împreună cu bebeluşul cutremurului din Venezuela - BBC

Dayana Patino se afla în apartamentul său de la etajul 8, când au avut loc cele două cutremure cu magnitudinea de peste 7. Aceasta a fost prinsă sub resturile clădirii timp de mai multe ore, alături de fiul ei nou-născut, Juan David.

Într-o declarație acordată BBC, dintr-o clinică din capitala Caracas, Dayana Patino a explicat modul în care prezența fiului ei a determinat-o să rămână conștientă: „Atât timp cât el era în viață, aveam să fiu și eu în viață. Din când în când îi atingeam nasul să văd că încă respiră.”

Victima a relatat că prăbușirea structurii a avut loc rapid, imobilizându-i piciorul stâng sub o placă de beton: „Am simțit că mă scufund sub apă şi noroi, iar apoi am căzut în groapa în care am rămas. [...] Nu știu cum am reușit să rămân atât de calmă, deoarece piciorul stâng îmi era prins sub beton. Nu mă puteam mișca.”

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Cum a fost salvată tânăra

Localizarea exactă a femeii a fost realizată de către fratele acesteia, care a strigat-o din exteriorul zonei prăbușite. Patino a precizat că şi-a conservat energia, strigând doar în momentul în care a auzit zgomote în proximitate: „Am urlat 'Sunt aici!' cu toată puterea mea, iar el a spus: 'Te-am găsit și îți promit că nu plec până nu te scot de acolo'.”

Echipele de intervenție au finalizat operațiunea de extragere joi seară. În urma evaluării medicale, s-a constatat că Dayana Patino prezintă leziuni la nivelul ambelor picioare, în timp ce bebelușul a suferit zgârieturi ușoare.

Soțul acesteia, Gerson Patino, se afla în afara imobilului în momentul seismului, reușind să se adăpostească. Acesta a descris momentul revederii cu familia: „Am crezut că sunt morți. Iar când mi-am văzut fiul, am simțit că m-am născut din nou.”

Autoritățile din Venezuela continuă acțiunile de căutare și salvare. Președintele interimar al țării a catalogat evenimentul ca fiind „cea mai brutală catastrofă naturală” din istoria statului, iar șansele de a identifica alți supraviețuitori sub structurile prăbușite sunt tot mai mici. Locuința familiei Patino a fost distrusă complet, iar bunurile materiale au fost pierdute.