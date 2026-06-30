O tânără prinsă sub dărâmături cu bebeluşul, după cutremurele din Venezuela, povesteşte cum a supravieţuit
O femeie și bebelușul ei în vârstă de 18 zile au fost salvați de sub dărâmăturile unui bloc de opt etaje din regiunea de coastă La Guaira, în urma a două cutremure devastatoare care au afectat miercuri Venezuela. Conform datelor transmise de BBC, bilanțul provizoriu al seismelor înregistrează cel puțin 1.450 de decese și zeci de mii de persoane dispărute.
Dayana Patino se afla în apartamentul său de la etajul 8, când au avut loc cele două cutremure cu magnitudinea de peste 7. Aceasta a fost prinsă sub resturile clădirii timp de mai multe ore, alături de fiul ei nou-născut, Juan David.
Într-o declarație acordată BBC, dintr-o clinică din capitala Caracas, Dayana Patino a explicat modul în care prezența fiului ei a determinat-o să rămână conștientă: „Atât timp cât el era în viață, aveam să fiu și eu în viață. Din când în când îi atingeam nasul să văd că încă respiră.”
Victima a relatat că prăbușirea structurii a avut loc rapid, imobilizându-i piciorul stâng sub o placă de beton: „Am simțit că mă scufund sub apă şi noroi, iar apoi am căzut în groapa în care am rămas. [...] Nu știu cum am reușit să rămân atât de calmă, deoarece piciorul stâng îmi era prins sub beton. Nu mă puteam mișca.”
Cum a fost salvată tânăra
Localizarea exactă a femeii a fost realizată de către fratele acesteia, care a strigat-o din exteriorul zonei prăbușite. Patino a precizat că şi-a conservat energia, strigând doar în momentul în care a auzit zgomote în proximitate: „Am urlat 'Sunt aici!' cu toată puterea mea, iar el a spus: 'Te-am găsit și îți promit că nu plec până nu te scot de acolo'.”
Echipele de intervenție au finalizat operațiunea de extragere joi seară. În urma evaluării medicale, s-a constatat că Dayana Patino prezintă leziuni la nivelul ambelor picioare, în timp ce bebelușul a suferit zgârieturi ușoare.
Soțul acesteia, Gerson Patino, se afla în afara imobilului în momentul seismului, reușind să se adăpostească. Acesta a descris momentul revederii cu familia: „Am crezut că sunt morți. Iar când mi-am văzut fiul, am simțit că m-am născut din nou.”
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Autoritățile din Venezuela continuă acțiunile de căutare și salvare. Președintele interimar al țării a catalogat evenimentul ca fiind „cea mai brutală catastrofă naturală” din istoria statului, iar șansele de a identifica alți supraviețuitori sub structurile prăbușite sunt tot mai mici. Locuința familiei Patino a fost distrusă complet, iar bunurile materiale au fost pierdute.