Avertisment în sezonul vacanţelor! Mai multe tinere din Bucureşti şi-au început dezastruos concediul în insula Mykonos. Vila de lux pentru care plătiseră 3.000 de euro nu exista - fusese desenată de inteligenţa artificială. Nevoite să plătească încă o dată cazarea, în altă parte, au învăţat să nu mai creadă în super-oferte şi speră să îşi recupereze paguba.

Încântate de imaginile pe care le-au văzut pe un site de rezervări, Amedeea și prietenele ei au plătit pe loc avansul pentru vacanţa în insula Mykonos din Grecia. Când au ajuns, au descoperit că resortul de lux încă nu exista.

"Tot hotelul era în construcții. Erau muncitori peste tot, lucrau la aproape orice colțișor și atunci ne-am dat seama că am fost păcălite, că pozele pe care le-am văzut erau făcute cu AI, pentru că un copac nici măcar nu era acolo, nu exista, care era în poze", povesteşte Amedeea.

Iar fenomenul ia amploare. Escrocii plătesc anunţuri pe site-urile de închirieri şi iau ochii turiştilor cu hoteluri desenate de inteligenţa artificială. Pun preţuri rezonabile, sub cele de pe piaţă, şi acesta poate fi un prim semnal de alarmă.

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"Piscina era mult mai mică decât se vedea în poze și arăta cu totul diferit, adică n-avea nicio treabă cu pozele", a mai spus Amedeea.

Cât durează să faci un anunţ fals cu ajutorul AI

Observator a realizat un experiment cu ajutorul inteligenței artificiale ca să arate cât de uşor poţi să fii păcălit de un fals anunţ de cazare.

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Cum ne protejăm de anunţurile false

Specialiştii în securitate cibernetică ne confirmă.

"Trebuie să cunoaștem câteva noțiuni privind securitatea datelor și informațiilor. Noi putem prelua acea imagine, o introducem într-un motor de căutare și aș putea da 2, 3, 4 variante şi ne identifică unde acele imagini sunt folosite și în alte scopuri. Un alt lucru pe care îl recomand tuturor, mai ales că vine perioada concediilor, este să punem mâna pe telefon și să contactați direct. V-ar răspunde, de regulă, cineva de la recepție pe care puteți să-l întrebați liniștit", explică George-Marius Șinca, lector universitar şi specialist în cybersecurity.

În plus, ca să nu îţi distrugi vacanţa, verifică recenziile hotelurilor şi cere adresa pentru a verifica pe o aplicaţie cu hărți 3D dacă într-adevăr există.