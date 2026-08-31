Video Imagini virale. O viitură puternică a măturat Marele Canion: o persoană a murit, alte 15 sunt dispărute
Au plecat pentru o aventură de neuitat în Marele Canion, dar s-au trezit în mijlocul unui film de groază, după ce natura s-a dezlănţuit.
Cel puţin o persoană a murit şi alte 15 sunt de negăsit după ce o viitură a lovit mai multe zone din inima celebrei văi pitoreşti. Amploarea dezastrului e confirmată şi de imaginile care fac înconjurul internetului.
Autorităţile încearcă acum să afle ce s-a întâmplat cu excursioniştii aflaţi în zonă
Apele nemiloase au măturat la propriu mai multe poteci şi au făcut impracticabile principalele căi de acces. Vorbim despre unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Statele Unite, vizitat zilnic de turişti din întreaga lume.
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Autorităţile încearcă acum să afle ce s-a întâmplat cu excursioniştii aflaţi în zonă. Mai bine de 60 de persoane au fost evacuate.
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