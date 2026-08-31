Observator » Ştiri externe » Imagini virale. O viitură puternică a măturat Marele Canion: o persoană a murit, alte 15 sunt dispărute

Video Imagini virale. O viitură puternică a măturat Marele Canion: o persoană a murit, alte 15 sunt dispărute

Galerie (2)
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.08.2026, 07:56 | Modificat la 31.08.2026, 08:07

Au plecat pentru o aventură de neuitat în Marele Canion, dar s-au trezit în mijlocul unui film de groază, după ce natura s-a dezlănţuit.

Cel puţin o persoană a murit şi alte 15 sunt de negăsit după ce o viitură a lovit mai multe zone din inima celebrei văi pitoreşti. Amploarea dezastrului e confirmată şi de imaginile care fac înconjurul internetului. 

Autorităţile încearcă acum să afle ce s-a întâmplat cu excursioniştii aflaţi în zonă

Apele nemiloase au măturat la propriu mai multe poteci şi au făcut impracticabile principalele căi de acces. Vorbim despre unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Statele Unite, vizitat zilnic de turişti din întreaga lume.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile încearcă acum să afle ce s-a întâmplat cu excursioniştii aflaţi în zonă. Mai bine de 60 de persoane au fost evacuate.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
marele canion sua statele unite turisti
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.