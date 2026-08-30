Bancnota veche care poate valora şi 20.000 €. Mai sunt doar câteva exemplare

Banii vechi pot ajunge să valoreze mult mai mult decât suma înscrisă pe ei. Pentru colecționari, vechimea, raritatea, numărul de exemplare tipărite și, mai ales, starea în care s-a păstrat o bancnotă sau o monedă pot face diferența dintre un obiect fără o valoare deosebită și unul care se vinde cu mii sau chiar zeci de mii de euro.

Faptul că o monedă este foarte veche nu înseamnă însă automat că valorează o avere. Există monede vechi de un secol care nu au ajuns la valori foarte mari, în timp ce unele exemplare mult mai recente sunt extrem de căutate de colecționari.

Un exemplu vine din Serbia şi este moneda cu chipul lui Nikola Tesla, care se bucură de o popularitate ridicată în rândul colecționarilor, indiferent de numărul de exemplare emise, potrivit specialistilor citaţi de presa sârbă.

Pentru stabilirea valorii unei monede sau bancnote contează în special tirajul și gradul de conservare, însă unele exemplare au o importanță istorică deosebită chiar dacă nu au o valoare mare pe piața numismatică.

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Svetlana Miljanic, specialist în numismatică al Băncii Naționale a Serbiei, a indicat drept exemplu banii din 1875, anul în care apare pentru prima dată denumirea de dinar, ca nume al noii unități monetare.

Un alt moment important este reprezentat de primele monede ale Serbiei moderne, emise în 1868 și având pe ele portretul prințului Mihailo Obrenovic. "Este un moment istoric important, deoarece Serbia, care se afla încă într-o relație de vasalitate față de Imperiul Otoman, începe să își bată propria monedă", a explicat Miljanic.

Un astfel de exemplar se află și în colecția Băncii Naționale a Serbiei. Chiar dacă are o valoare istorică importantă, prețul său pentru colecționari nu este neapărat foarte mare.

Bancnota de 100 de dinari poate ajunge la 20.000 de euro

O situație cu totul diferită este cea a bancnotei de 100 de dinari din 1884 din Serbia. Aceasta a circulat până în perioada Primului Război Mondial, iar la acea vreme ar mai fi rămas în circulație doar aproximativ 70 de exemplare.

Nu se știe ce s-a întâmplat cu majoritatea dintre ele. Potrivit estimărilor, în prezent s-ar mai fi păstrat doar aproximativ zece astfel de bancnote.

Prețul poate varia foarte mult în funcție de starea bancnotei. Un exemplar poate valora de la câteva mii până la câteva zeci de mii de euro, iar o bancnotă de 100 de dinari din 1884 aflată într-o stare excepțională poate ajunge la aproximativ 20.000 de euro.