Două aeronave de linie au zburat la joasă altitudine, extrem de aproape de acoperişul unui stadion din Africa de Sud. Fanii prezenţi în arenă au savurat momentul.

Momentul în care două avioane zboară periculos de aproape de un stadion. De ce făcut piloţii manevra - Profimedia

Două aeronave ale companiei Airlink, una dintre cele mai importante companii aeriene din Africa de Sud, au survolat stadionul DHL din Cape Town, la meciul dintre Springboks și All Blacks. Avioanele au zburat extrem de jos, foarte aproape de acoperişul stadionului, chiar înainte de startul meciului.

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Momentul a devenit imediat viral pe reţelele de socializare. Survolul la joasă înălţime face însă parte dintr-o tradiţie la meciurile de rugby din Africa de Sud, tradiţie care datează din 1995. Dincolo de respectarea unui obicei de peste 30 de ani, momentul a fost şi unul de natură comercială.

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Airlink, compania care deţine avioanele implicate, este şi sponsorul turneului Rugby’s Greatest Rivalry. Avioanele Airlink sunt cele care transportă jucătorii, conducerile cluburilor şi echipamentele tuturor echipelor aflate în competiţie.