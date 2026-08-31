Drumul din Capitală până în Bacău va fi de azi mai scurt şi se va face exclusiv pe autostradă. Lotul dintre Adjud şi Bacău, lung de 47 de kilometri va fi dat în folosinţă după-amiază.

Timpul estimat este între 2 ore și 10 minute și 2 ore și 20 de minute. Având o viteză constantă legală de regim de autostrada, am putea spune că șoferii ar putea scuti peste o oră și jumătate ca timp de la București la Bacău.

Practic, din această după-miază, din capitală, șoferii ar putea să ajungă, în primă fază, până la nodul rutier al variantei ocolitoare Bacău, cu ieșire spre DN2F, spre Vaslui. Apoi, în perioada următoare, circulația urmează să fie extinsă cu încă aproximativ 4 km, până la nodul rutier Bacău Nord.

O dată cu deschiderea tronsonului Adjud-Bacău Sud, se va putea circula pe o distanță de 241 km, din totalul celor 319 km ai A7. Mai rămân în lucru 78 de km până la Pașcani, km care se preconizează că vor fi dați în trafic în două etape, până la sfârșitul anului și până în primăvara anului viitor.

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De asemenea, un alt tronson, Pașcani-Suceava, se preconizează că va fi gata în 2028, iar un an mai târziu, șoferii vor putea circula până la granița cu Ucraina, la Siret, pe un drum expres în regim de autostradă.