Noul Rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, s-a adresat pentru prima dată ţării ca monarh. După ce i-a adus un omagiu tatălui său, a promis să susțină democrația, unitatea și valorile incluzive ale Norvegiei.

Vizibil emoţionat, i-a transmis un mesaj mamei sale, în ziua în care ar fi trebuit să aniverseze 58 de ani de căsătorie cu Regele Harald, decedat joi.

"În cadrul familiei, tata ne-a amintit constant că fiecare persoană trebuie să facă lucrurile în felul său, să-și găsească propriul stil și să fie ea însăși. Acum este rândul meu! Știu cât de mult a însemnat mama mea pentru Regele Harald și cum l-a ajutat să rămână atât de statornic în munca vieții sale, munca pe care au împărtășit-o. Astăzi se împlinesc 58 de ani de la căsătorie. La mulți ani pentru aniversare, dragă mamă!", a transmis noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea.