Un apartament cu două camere din orașul Costești, județul Argeș, a fost scos la licitație de ANAF , prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Prețul de pornire este de 82.500 de lei, echivalentul a aproximativ 15.700 de euro.

Orașul din România unde ANAF vinde un apartament cu 2 camere sub 16.000€. Până când pot fi depuse ofertele - ANAF

Imobilul se află pe Calea Alexandriei, la etajul 3 al unui bloc cu patru etaje. Apartamentul este semidecomandat, are două camere și o suprafață utilă de 39,44 metri pătrați, în timp ce suprafața totală este de 42 de metri pătrați. Blocul a fost finalizat în anul 1970.

Potrivit anunțului de licitație, locuința este într-o stare bună, are balcon, iar structura de rezistență a imobilului este din beton armat.

Preț redus cu 50% la a treia licitație

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Este vorba despre a treia licitație organizată pentru acest apartament, iar prețul de pornire a fost redus cu 50%. Imobilul a fost evaluat inițial la 165.000 de lei, adică aproximativ 31.400 de euro.

Licitația este în desfășurare în perioada 27 august - 6 septembrie 2026, iar cei care vor să participe trebuie să achite o taxă de 8.250 de lei. Potrivit anunțului, vânzarea este scutită de TVA.

Astfel, pentru un apartament cu două camere în Costești, licitația pornește de la puțin peste 15.000 de euro, însă suma finală poate crește în funcție de ofertele depuse de participanți.