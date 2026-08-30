Tragedie în Marea Mediterană. O ambarcațiune cu aproape 270 de oameni la bord s-a răsturnat și s-a scufundat în apele Ciprului de Nord. Cel puțin 7 persoane au murit, iar câteva zeci sunt căutate și la această oră. Nava, un catamaran care ar fi trebuit să ajungă în Turcia, a început să ia apă la scurt timp după ce a părăsit portul Kyrenia. Pasagerii care au supraviețuit fac acuzații grave. Spun că echipajul i-a abandonat imediat ce a devenit clar că ambarcațiunea se va scufunda.

Sunt imaginile haosului care a urmat după răsturnarea navei. Pasagerii echipați cu veste de salvare plutesc la întâmplare, printre valuri și parâme. Din catamaranul de 43 de metri lungime încă se mai vede un fragment. 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului se aflau la bord, în momentul dezastrului.

Ambarcațiunea privată a plecat la ora 12 și 30 de minute din portul Kyrenia, din Republica Turcă a Ciprului de Nord. Se îndrepta către portul turcesc Tasucu, însă la 7 kilometri și jumătate de țărm, nava a început să ia apă. Pasagerii l-au avertizat imediat pe căpitan.

"Nava a început să scoată pocnete. Am sunat echipajul și am spus că nava ia apă. Ne-au spus: 'Nu sunteți voi obișnuiți, nu e nimic'", povestește un pasager.

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Pasagerii spun că echipajul a plecat, lăsând oamenii înăuntru

"I-am spus: 'Întoarce-te' după ce am văzut ultima crăpătură. Ofițerul a venit și a spus: 'Bine'. Apoi a plecat mai departe"

"Partea din față a navei a explodat și, în acel moment, au spus: 'Ieșim urgent'. Au fugit imediat, lăsând oamenii înăuntru", povestesc pasagerii.

Zeci de persoane ar putea fi blocate în nava scufundată

Patru nave ale Gărzii de Coastă și două elicoptere au fost trimise de urgență să recupereze pasagerii din mare. La efortul de salvare s-au alăturat zeci de pescari, cu bărcile personale. Oamenii în stare gravă au fost duși cu elicopterele la țărm, de unde au fost preluați de ambulanțe. Autoritățile au reușit să salveze peste 230 de persoane. Celelalte sunt în continuare căutate. Există însă temeri că ar putea fi blocate în nava care este acum scufundată la o adâncime de 514 metri.

Ruta Kyrenia - Tasucu este principala linie maritimă între Turcia și nordul Ciprului ocupat de turci - o republică autoproclamată recunoscută oficial doar de Ankara. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a anunțat deja că mâine va face o vizită de solidaritate în zonă.