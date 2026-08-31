Să vă spun ceva despre mine: îmi plac maşinile de curse la nebunie! Aş merge la toate raliurile posibile, dacă mi-ar permite programul. Şi de ce vă spun asta? Am rămas plăcut surprinsă că există pasionaţi şi în rândul celor mici. Ba mai mult, juniorii s-au urcat la volan şi au făcut slalom printe jaloane, la Braşov, acolo unde a avut loc Trofeul Râşnov 2026. Şi maşinile electrice au fost vedete la acest eveniment: au concurat cot la cot cu cele clasice.

Motoare turate la maximum şi adrenalină cât cuprinde... Aşa poate fi descrisă atmosfera din staţiunea Râșnov, județul Brașov. Patrick are doar opt ani și a fost unul din cei aproximativ 40 de concurenți fără permis de conducere, dar cu pasiunea pilotajului în sânge.

"Am început să fac automobilism de un an. La început a fost cam greu. Prima cursă a fost de anduranţă, mi-a plăcut şi atunci mi-am dat seama că sunt un pilot foarte talentat", a declarat Patrick Stroică, pilot.

"E foarte pasionat, pentru că el de la vârsta de un an trăieşte printre maşini şi, automat, dacă pasiunea vine de la tată, atunci cumva cred că i-a transmis şi copilului. Am descoperit că e foarte talentat şi până acum, se poziţionează pe locul întâi naţional", a spus Elini Stroică, mama lui Patrick.

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Iar Octavian a participat la competiţie, la numai o zi după ce a împlinit vârsta de zece ani. Tatăl său i-a fost copilot şi, alături de el, s-a bucurat din plin de fiecare secundă petrecută pe circuit.

Reporter: E greu?

Octavian: Cât de cât. Pentru că uneori poţi să mai ratezi o poartă sau să dai un jalon şi te penalizează. E multă adrenalină aici.

Trofeul Râșnov a fost și scena vehiculelor electrice. Mihai Calcișcă a concurat cu o mașină de aproximativ 470 de cai putere.

"Am modificat un pic suspensia şi partea de frânare. O face să fie mai agilă, deci mai potrivită pentru genul acesta de competiţii", a explicat Mihai Calcișcă, pilot.

Traseul de concurs a fost amenajat, astfel încât să testeze din plin iscusința piloților de a alterna reprizele de accelerare intensă, cu frânările puternice și virajele strânse și abordate cu maximă precizie.

"Sunt peste 160 de starturi. Asta înseamnă că avem la start în jur de 80 de piloţi. Suntem foarte mândri, pentru că avem foarte mulţi tineri care de la opt ani fac acest sport. Noi vrem să le dăm şansa să înţeleagă că viitorul electric poate avea un cuvânt de spus în motorsport", a declarat Horia Gheorghe, organizator.

Trofeul Râșnov a fost a cincea etapă din Campionatele Naționale de Super Slalom, Slalom Juniori și Vehicule Electrice.