Cum reuşesc 2 tineri să facă sute de mii de dolari fără să depindă de vreun şef. Afacerea bate jobul clasic

Jamie și Sarah McCauley au mai multe surse de venit. Închiriază locuințe, fac bani din YouTube, cumpără și revând mobilă veche și testează produse de pe Amazon.

Cei doi locuiesc în Michigan, iar în 2024 au făcut 140.000 de dolari doar din activităţi care nu presupun un program de birou. Cele mai profitabile activități pentru ei sunt cele legate de proprietăți și canalul de YouTube, unde au peste 146.000 de abonați, potrivit CNBC.

"Dacă vrei doar să faci niște bani în plus, să plătești o datorie de pe cardul de credit sau să strângi bani pentru o vacanță, cred că este posibil pentru aproape oricine", spune Jamie.

Cum au ajuns să aibă mai multe surse de venit

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Au început cu proiecte de recondiţionare a mobilei, apoi au trecut la proprietăți şi la conţinut pentru YouTube, printre altele. Platforme precum Amazon, Airbnb și Fiverr au făcut mai ușor ca oricine să găsească potențiali clienți. Problema este că și concurența a crescut foarte mult.

Cei care au reușit să transforme astfel de activități în surse de venit au câteva lucruri în comun. Își adaptează produsele la ceea ce caută clienții, aleg platforma unde au cele mai mari șanse să vândă, încearcă să se diferențieze de concurență și sunt pregătiți să schimbe direcția atunci când lucrurile nu mai funcționează.

În 2020, familia McCauley a început să cumpere paleți cu produse returnate de Amazon, Walmart și Target. Deschideau cutiile, verificau ce produse au primit și apoi încercau să le vândă separat.

Activitatea le-a adus aproximativ 19.500 de dolari între decembrie 2020 și decembrie 2022. Au câștigat însă și din conținutul creat în jurul acestei afaceri. Cel mai popular videoclip în care despachetau paleții a strâns 5,4 milioane de vizualizări și le-a adus circa 30.000 de dolari din reclame.

Modelul a început însă să-şi piardă însă avantajul pe măsură ce tot mai mulți oameni au intrat pe piață, iar produsele s-au scumpit. Acum, cei doi încearcă să se reinventeze şi se concentrează mai mult pe proiecte care pot produce bani pe termen lung.