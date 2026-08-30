Alivanca. Sigur aţi auzit de ea măcar în poveştile lui Creangă. Este făcută din ingrediente simple, pe care orice gospodină le are în casă. Rezultatul este surprinzător de aromat și cucerește de la prima îmbucătură.

"Mirosul e exact ca pe vremea lui bunica, iar gustul îl aflați imediat. Mm, dulce acrișor", a afirmat Mihaela Robu, bucătăreasă.

Este descrierea perfectă pentru alivancă, cunoscută și drept prajitura lui Ion Creangă. Un gust imposibil de confundat, o aromă care rămâne în amintirea celor care o încearcă, iar pentru cei care au copilărit în zona Moldovei și Bucovinei - o întoarcere în timp.

"Bunicii nu făceau rețete complicate. Îmi aduce aminte de copilărie, de bunici, de verișori. Cred că o coceau pe plită și era minunată, era bătaie pe ea", a spus un domn.

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Cum se făcea alivanca pe vremea bunicilor

Gustul autentic al prăjiturii este dat, într-adevăr, de coacerea la cuptorul pe lemne. Iar ingredientele le găsim în casa oricărei gospodine.

"Avem nevoie de lapte, ouă, brânzică de vaci, făină, zahăr și smântână. Făina e de porumb", a spus Mihaela Robu.

Prepararea este una simplă. Se începe cu mălaiul care trebuie fiert în lapte, apoi...

"Am spart ouăle, am adăugat puțină esență de vanilie, iar acum adăugăm zahărul. După ce mălaiul s-a răcit puțin adăugaăm pe rând toate ingredinetele. O să punem brânzica. Aici punem smântâna și o să continuăm să amestecăm. Și ultimul ingreditent rămas: ouțele și amestecăm din nou până totul se încorporează", a explicat Mihaela.

Cât timp trebuie să stea alivanca la cuptor

Prăjitura trebuie să stea la cuptor 40 de minute, timp în care casa va fi inundată de arome.

"După 40 de minute de cuptor prăjitura noastră este gata. și acum finalul. Adăugăm smântâna", a completat Mihaela.

Gustul final este dat de o lingură de dulceață. Alivanca nu are nevoie de ingrediente sofisticate și poate că tocmai simplitatea ei o face deosebită. Pentru unii reprezintă o amintire din copilărie.

"Un gust foarte bun, e și parfumat un pic, are și un gust de smântână, cu dulceață pe deasupra, se combină toate gusturile". "Un gust puțin dulce, gust bun aș putea spune, lejeră", au spus oamenii.

Alivanca poate fi preparată și în variantă sărată

Variante sunt și pentru cei care preferă gustul sărat.

"Această rețetă se poate face în varianta dulce sau sărată, iar când se folosește brânză sărată se mai adaugă puțin mărar", a conchis Mihaela.

O felie de alivancă la restaurant costă între 15 și 20 de lei.