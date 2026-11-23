Danemarca va propune interzicerea telefoanelor mobile în şcolile primare şi gimnaziale, precum şi filtrarea conţinutului în reţelele şcolare, începând cu noul an şcolar 2027, a anunţat luni Ministerul Educaţiei, relatează Reuters, citată de Agerpres.

State precum Olanda, Coreea de Sud şi Italia au interzis deja telefoanele mobile şcoli din cauza îngrijorărilor legate de impactul acestora asupra concentrării şi a comportamentului elevilor, în timp ce Polonia şi Republica Cehă au propus o măsură similară în iunie.

Cum va fi implementată

"Copiii ar trebui să poată merge la şcoală fără a fi distraşi în permanenţă de reţelele sociale, cumpărăturile online sau jocurile video", a declarat ministrul educaţiei danez, Magnus Heunicke, într-un comunicat. Interdicţia vizează şi alte dispozitive electronice personale care au acces la internet.

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Vor fi implementate filtre de conţinut pentru a bloca în timpul orelor de curs site-urile care nu au nicio relevanţă educaţională sau pedagogică, inclusiv reţelele de socializare, platformele de jocuri şi site-urile de cumpărături. Fiecărei municipalităţi şi şcoli îi va reveni sarcina de a decide ce site-uri urmează să fie blocate.