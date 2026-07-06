Încă un jaf de milioane de euro la un muzeu din Franța. Hoții au fugit cu 20 de bijuterii

Muzeul Lalique din Wingen-sur-Moder a fost ţinta unui jaf, a aflat Le Figaro de la o sursă apropiată anchetei. În total, au fost furate aproximativ douăzeci de bijuterii. Valoarea pagubei este în curs de estimare, dar ar putea ajunge la câteva milioane de euro, probabil aproape de patru milioane, a precizat o altă sursă pentru AFP.

Faptele s-ar fi petrecut în jurul orei locale 6 dimineaţa, duminică. S-a declanşat alarma, dar, în cele din urmă, o femeie de serviciu, care a ajuns prima la faţa locului, a alertat jandarmeria.

O angajată a alertat autoritățile

Trimise la faţa locului, forţele de ordine au constatat că cel puţin şase vitrine fuseseră sparte de hoţi, care au fugit fără a fi reţinuţi, precizează o sursă din cadrul jandarmeriei. Considerat un "loc sensibil", Muzeul Lalique "făcea obiectul unei atenţii deosebite" încă de la spargerea cu rezonanţă de la Muzeul Luvru, din Paris, din octombrie 2025.

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Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt în prezent analizate, iar ancheta a fost încredinţată celulei de investigaţii criminale a grupării de jandarmerie din Bas-Rhin.

Considerat un loc sensibil încă de la jaful de mare amploare de la Muzeul Luvru din Paris, din octombrie 2025, muzeul făcea deja obiectul unei vigilenţe sporite. "Exista un sistem de protecţie, dar nu era suficient", a recunoscut totuşi pentru AFP o sursă apropiată anchetei.

Ca urmare a jafului, conducerea muzeului a anunţat pe reţelele sociale o închidere temporară, pentru a pregăti "o redeschidere liniştită şi în deplină siguranţă".

Deschis în 2011 în apropierea fabricii cu acelaşi nume, situată încă din 1921 pe versantul alsacian al Munţilor Vosgi, Muzeul Lalique expune, pe o suprafaţă de 900 mp, creaţiile din sticlă ale lui René Lalique.