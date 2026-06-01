Veşnicia s-a născut la sat şi asta o ştim cu toţii, şi o spunem cu toată modestia - satele româneşti sunt cele mai frumoase din întreaga lume, pentru că NIMIC nu se compară cu liniştea pe care o găsim acolo, cu ospitalitatea oamenilor sau cu mâncarea tradiţională. Şi dacă nu v-aţi făcut planuri pentru această minivacanţă - comuna suceveană Ciocăneşti este o destinaţie ideală. Gastronomia locală, tradiţia păstrată cu sfinţenie şi casele superb decorate sunt doar câteva dintre motivele pentru care vă recomandăm această locaţie.

Suntem în comuna suceveană Ciocăneşti, comuna muzeu în aer liber, acolo unde întâlneşti autenticul şi tradiționalul la tot pasul, dar mai ales casele decorate cu motive tradiţionale. Modelele sunt sculptate, apoi pictate, iar motivele tradiţionale se întâlnesc şi pe costumul popular, dar şi pe ouăle încondeiate, specifice zonei. "Modele florale, modele geometrice, combinaţii, aceleaşi pe care le are gospodina pe catrinţă şi pe ouăle încondeiate", a declarat Reveica Giosan, meșter popular.

În fiecare an, autorităţile locale încearcă să completeze oferta turistică. "Noutatea o reprezintă opt case vechi, cum este şi aceasta unde ne aflăm acum, construită în 1889, case vechi, restaurate şi care au fost introduse în circuitul turistic", a declarat Radu Ciocan, primar Ciocănești. Banii pentru restaurare au venit din PNRR, iar valoarea proiectului a fost de aproape 3,5 milioane de lei. Printre cei norocoşi, al cărei casă a fost readusă la viaţă este şi Mihai, care de când s-a născut, din 1954, a trăit doar aici.

Iar vestea despre frumuseţea locului s-a dus în întreaga lume. "Comuna Ciocăneşti este recunoscută după modelele de pe casă, cunoscute sub numele de pui. Turiştii vin din toată lumea. Avem din Polonia, Germania, dar şi din China", a declarat Mihaela Cocîrță, manager Destinație OMD Țara Dornelor. Gastronomia locala încântă vizitatorii prin bucate specifice zonei de munte, iar păstravul este vedeta. Începând de mâine se deschid şi stânele de pe Suhard, dar şi stâna turistică. Comuna Ciocănești aspiră la titlul "Best Tourism Villages".

