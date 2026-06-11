Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineaţă într-o locuinţă aflată într-o zonă turistică de pe insula Mallorca - în Spania. Două persoane au murit, alte 24 de persoane au fost rănite, printre care şi opt pompieri.

Incendiu de groază într-un bloc din Mallorca. Doi turişti au murit, alţi 22 răniţi între care şi 8 pompieri - Profimedia

Două persoane au murit joi într-un incendiu izbucnit într-un bloc de apartamente din Magaluf (Mallorca). Potrivit serviciilor de urgenţă, alte 24 de persoane au fost rănite, printre care şi opt pompieri. Patru dintre victime au avut nevoie să fie transportate la spital.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 5 dimineața la etajul al treilea al unei clădiri rezidențiale din zona Magaluf, a precizat Garda Civilă într-un comunicat. Aproximativ zece persoane se aflau încă blocate în interior. Locatarii au încercat fără succes să stingă flăcările, dar s-au extins în restul clădirii. Victimele au fost duse la spital pentru tratarea intoxicației cu fum, potrivit declarațiilor date de un purtător de cuvânt al Gărzii Civile pentru Sur in English.

Preşedinta guvernului regional al Insulelor Baleare, Marga Prohens, a transmis că este în contact cu primarul din Calvia şi cu serviciile de urgenţă.

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"Condoleanţele mele familiilor şi celor dragi ai victimelor, tot sprijinul meu pentru persoanele afectate şi recunoştinţa mea faţă de pompieri şi personalul medical pentru intervenţia rapidă", a scris Prohens într-o postare pe contul său de X.

Primarul din Calvià, Juan Antonio Amengual, a declarat: "Intervenţia pompierilor a fost spectaculoasă. Au făcut o treabă extraordinară. Toţi locatarii au fost evacuaţi, dar este totuşi o tragedie. Când izbucneşte un incendiu, trebuie să rămâi în locuinţă şi să ieşi pe balcon. În schimb, oamenii s-au îndreptat spre casa scării, ceea ce pare să fi fost principala problemă".