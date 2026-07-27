Patru tineri români au spart 449 de locuinţe în Marea Britanie în doar 10 luni. Pedepsele primite

Patru români au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie, după ce au comis sute de spargeri în locuințe noi aflate în construcție, provocând pagube de peste un milion de lire.

Cum au spart patru români 449 de locuinţe în doar 10 luni - Sursa: www.watfordobserver.co.uk

Sentințele au fost pronunțate de Tribunalul Coroanei din St Albans, în urma unei anchete naționale coordonate de Poliția din Hertfordshire, relatează Watford Observer.

Cei patru au pledat vinovați pentru conspirație în vederea comiterii de spargeri, după ce au fost acuzați că au vizat 449 de locuințe noi din zece comitate ale Angliei.

Au furat centrale termice și electrocasnice din sute de locuințe. Conductele erau adesea lăsate tăiate

Articolul continuă după reclamă

Potrivit anchetatorilor, spargerile au avut loc între ianuarie și octombrie 2025. Suspecții pătrundeau în case după ce spărgeau geamurile și furau centrale termice, electrocasnice și pompe de căldură.

În urma furturilor, locuințele au fost grav avariate, iar conductele de gaz și apă au fost adesea lăsate tăiate, ceea ce a creat riscuri serioase de siguranță. În unele cazuri, casele fuseseră deja vândute, iar noii proprietari așteptau să se mute.

Ce pedepse au primit românii

Instanța a dispus următoarele condamnări:

Ilie Turan, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat la 4 ani și 10 luni de închisoare.

Tudor Ionaș, de 25 de ani, a primit 4 ani și 9 luni de închisoare.

Dinis Cibotari, de 24 de ani, a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare.

Victor Borta, în vârstă de 19 ani, a primit 3 ani și 11 luni de închisoare.

Detectivul Tilly Andrews, ofițerul care a coordonat ancheta în cadrul operațiunii Linkage, a declarat că activitatea grupării a afectat atât dezvoltatorii imobiliari, cât și cumpărătorii care urmau să se mute în noile locuințe.

"Acest grup a comis o serie de spargeri de amploare, care au provocat pierderi de peste un milion de lire sterline și au lăsat sute de proprietăți avariate. Acțiunile lor i-au afectat pe dezvoltatori și pe cumpărătorii care așteptau cu nerăbdare să se mute în noile lor case. În multe cazuri, au creat și riscuri serioase de siguranță, lăsând conductele de gaz și apă expuse", a declarat ofiţerul care a coordonat ancheta.

Anchetatoarea a precizat că investigația a fost una complexă și a implicat cooperarea mai multor forțe de poliție și a dezvoltatorilor imobiliari din întreaga țară.

"A fost o anchetă complexă, care a implicat colaborarea cu dezvoltatorii și cu alte forțe de poliție din întreaga țară. Datorită muncii și determinării tuturor celor implicați, am reușit să îi identificăm pe cei responsabili și să îi aducem în fața instanței. Aceste condamnări garantează că cei patru bărbați răspund acum pentru pagubele pe care le-au provocat", a mai spus ofiţerul.