Observator » Sport » Doliu în lumea fotbalului. S-a stins din viaţă, la numai 38 de ani, Kalilou Traore, fost mijlocaş la Sochaux

Doliu în lumea fotbalului. S-a stins din viaţă, la numai 38 de ani, Kalilou Traore, fost mijlocaş la Sochaux

Decesul lui Kalilou Traore a fost confirmat de Sochaux, fostul său club Decesul lui Kalilou Traore a fost confirmat de Sochaux, fostul său club - Facebook/FC Sochaux-Montbéliard﻿
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.07.2026, 15:05 | Modificat la 27.07.2026, 15:02

Este din nou doliu în lumea fotbalului internaţional, după ce s-a anunţat decesul celui care a fost Kalilou Traore, fost mijlocaş la Sochaux şi în naţionala statului Mali.

Traore a murit la numai 38 de ani, după ce a fost implicat într-un accident de circulaţie. Fotbalistul a avut o carieră scurtă, dar prodigioasă, reuşind să înscrie multe goluri şi să câştige bronzul cu naţionala statului Mali, la ediţia din 2013 a Cupei Africii pe Naţiuni.

Născut şi crescut în Mali, Kalilou Traore a început să joace la Real Bamako, echipă din ţara natală, înainte să facă pasul către Maroc, unde a prins un contract la Wydad Casablanca. A mai trecut pe la cluburi precum Istra, Odense şi Sochaux, înainte să se retragă din activitate în 2014, înainte să împlinească 27 de ani.

Kalilou Traore a reuşit, printre altele, să înscrie cinci goluri în 16 meciuri jucate pentru Wydad Casablanca, 14 goluri în 52 de meciuri jucate pentru Istra, opt goluri în 51 de meciuri jucate pentru Odense şi un gol în 16 selecţii la naţionala statului Mali, adunând şi 11 apariţii în tricoul celor de la Sochaux.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
deces kalilou traore kalilou traore mort deces fotbalist sochaux
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.