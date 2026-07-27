Doliu în lumea fotbalului. S-a stins din viaţă, la numai 38 de ani, Kalilou Traore, fost mijlocaş la Sochaux

Este din nou doliu în lumea fotbalului internaţional, după ce s-a anunţat decesul celui care a fost Kalilou Traore, fost mijlocaş la Sochaux şi în naţionala statului Mali.

Decesul lui Kalilou Traore a fost confirmat de Sochaux, fostul său club - Facebook/FC Sochaux-Montbéliard﻿

Traore a murit la numai 38 de ani, după ce a fost implicat într-un accident de circulaţie. Fotbalistul a avut o carieră scurtă, dar prodigioasă, reuşind să înscrie multe goluri şi să câştige bronzul cu naţionala statului Mali, la ediţia din 2013 a Cupei Africii pe Naţiuni.

Născut şi crescut în Mali, Kalilou Traore a început să joace la Real Bamako, echipă din ţara natală, înainte să facă pasul către Maroc, unde a prins un contract la Wydad Casablanca. A mai trecut pe la cluburi precum Istra, Odense şi Sochaux, înainte să se retragă din activitate în 2014, înainte să împlinească 27 de ani.

Kalilou Traore a reuşit, printre altele, să înscrie cinci goluri în 16 meciuri jucate pentru Wydad Casablanca, 14 goluri în 52 de meciuri jucate pentru Istra, opt goluri în 51 de meciuri jucate pentru Odense şi un gol în 16 selecţii la naţionala statului Mali, adunând şi 11 apariţii în tricoul celor de la Sochaux.