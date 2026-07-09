O tânără de 26 de ani din Marea Britanie a reușit să economisească 18.000 de lire sterline în doar șapte luni pentru a porni într-o nouă aventură în jurul lumii. Pentru a-și îndeplini visul, și-a vândut cea mai mare parte a garderobei pe Vinted, a renunțat la mașină și a lucrat zeci de ore suplimentare în fiecare săptămână.

O tânără şi-a vândut hainele pe Vinted pentru a călători în lume. Suma impresionantă pe care a strâns-o - Sursa: Daily Mail

Rebekah Swatton spune că perspectiva ei asupra vieții s-a schimbat radical după moartea subită a iubitului ei, care a suferit un stop cardiac în urmă cu cinci ani. Tragedia a făcut-o să realizeze că "nimic în viață nu este sigur" și a determinat-o să își urmeze visul de a călători, realtează Daily Mail.

În martie 2025, tânăra și-a luat un concediu sabatic de la locul de muncă din cadrul Lloyds Banking Group și a petrecut șase luni călătorind prin Australia, Filipine, Cambodgia, Vietnam, Kenya și Tanzania. La întoarcerea în Marea Britanie, și-a dat seama că poate trăi la fel de bine fără majoritatea lucrurilor pe care le lăsase acasă.

"Am fost plecată atât de mult timp încât, atunci când m-am întors, mi-am dat seama că eram mai fericită fără toate aceste lucruri materiale decât eram când le aveam", a povestit Rebekah Swatton.

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Tânăra a vândut peste 200 de produse pe Vinted

Hotărâtă să plece din nou, de această dată fără o dată stabilită pentru întoarcere, Rebekah a început să economisească agresiv. S-a mutat temporar la părinți pentru a-și reduce cheltuielile, a lucrat până la 20 de ore suplimentare pe săptămână și și-a vândut mașina pentru 2.500 de lire.

În plus, a scos la vânzare pe Vinted peste 200 de articole - haine, accesorii și diverse obiecte personale. În total, toate aceste măsuri i-au adus economii de aproximativ 18.000 de lire sterline în numai șapte luni.

"Lucrez cu normă întreagă într-o bancă, iar pe lângă programul obișnuit am făcut încă 15-20 de ore suplimentare pe săptămână. Faptul că locuiesc cu părinții și am vândut multe dintre lucrurile mele m-a ajutat să strâng aproape 20.000 de lire înainte de următoarea plecare", a explicat tânăra.

Următoarea destinație: America de Sud

Rebekah și-a rezervat deja biletul spre Guatemala, prima oprire a noii sale aventuri. În următoarele luni intenționează să viziteze Columbia, Peru, Bolivia, Brazilia, Argentina și Chile.

"Mi-am organizat primele luni de călătorie, cu zborurile și câteva cazări, dar vreau să las loc și spontaneității. Nu intenționez să mă întorc în Marea Britanie prea curând", spune ea.

Pentru Rebekah, experiența ultimilor ani a schimbat complet modul în care privește viața. Astăzi preferă să investească în experiențe și călătorii, nu în bunuri materiale.