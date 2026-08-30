Câștigă 230 € pe zi din colectarea sticlelor pentru garanţie. Ce spun autorităţile poloneze despre "afacere"

Tot mai mulți polonezi au început să considere ambalajele cu garanție ca pe o posibilă sursă de venit. Unii oameni au ajuns chiar să adune sticle și doze abandonate în parcuri sau pe străzi.

La aproape un an de la introducerea sistemului de garanție-returnare, polonezii par să se fi obișnuit cu ideea de a returna ambalajele. Potrivit unui studiu realizat de SW Research la comanda unui producător de de băuturi, 89% dintre cei chestionați spun că returnează ambalajele cu garanție.

Mai mult, cel puțin 1,03 milioane de cetăţeni din Polonia colectează în mod intenționat astfel de ambalaje și folosesc banii obținuți ca sursă suplimentară de venit. Cei mai mulți returnează doar sticlele și dozele provenite din propria gospodărie. În jur de 20%, în schimb, spun că adună și ambalaje găsite pe stradă, însă nu le caută în mod intenționat.

O sursă suplimentară de venit

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Există însă și un grup pentru care colectarea ambalajelor a devenit "al doilea job". 6,23% dintre cei chestionați spun că adună intenționat sticle și doze din spațiile publice, scrie Business Insider.

Ministerul Finanțelor din Polonia precizează că nu există o limită legală a numărului de ambalaje colectate de la care o persoană ar trebui să își înregistreze o activitate economică. Totuși, autoritățile atrag atenția că trebuie ținut cont de prevederile Legii antreprenorilor. În anumite condiții, colectarea ambalajelor poate ajunge să fie considerată activitate economică.

Legislația prevede că o activitate desfășurată de o persoană fizică nu este considerată activitate economică dacă veniturile obţinute astfel nu depășesc, într-un trimestru, 225% din salariul minim și dacă persoana respectivă nu a desfășurat o activitate economică în ultimele 60 de luni. Salariul minim în Polonia este în prezent de 4.806 zloți brut.

Venituri de sute de euro din returnarea ambalajelor cu garanţie

Este puțin probabil ca pragul să fie depășit de cineva care returnează ocazional câte o sticlă rămasă după o întâlnire cu prietenii sau ridică din când în când un ambalaj de pe stradă. Situația se schimbă însă atunci când colectarea devine o activitate constantă și aduce venituri considerabile.

Potrivit relatărilor unor persoane care fac acest lucru, se poate ajunge chiar la câștiguri de aproximativ 1.000 de zloți pe zi, adică în jur de 230 de euro. O astfel de sumă ar putea fi obținută mai ales în zonele în care au loc evenimente mari, precum concerte sau competiții sportive, unde rămân în urmă cantități importante de sticle și doze.

În astfel de situații, înregistrarea unei activități economice ar putea deveni necesară, în funcție de circumstanțele concrete.