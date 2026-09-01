Adolescentă de 17 ani, acuzată că i-a ajutat pe cei doi care au atacat o moschee din San Diego. 3 oameni morţi

O adolescentă a fost inculpată luni pentru omor în Statele Unite, fiind acuzată că i-a ajutat pe cei doi tineri autori ai atacului împotriva unei moschei, să transmită în direct pe internet faptele. Incidentul a avut loc în luna mai, în San Diego, statul american California.

Atacatorii au ucis trei oameni, printre care un agent de securitate, după care s-au sinucis. Împotriva inculpatei Sarah Santiago, în vârstă de 17 ani, au fost formulate trei capete de acuzare pentru omor cu premeditare şi unul pentru omor în grup organizat. Ea este acuzată că a distribuit online manifestul celor doi atacatori, Caleb Vazquez, 18 ani, şi Cain Clark, 17 ani.

Potrivit rechizitoriului consultat de AFP, adolescenta îi cumpărase un ecuson pronazist lui Caleb Vasquez, purtat de acesta în timpul atacului.

Sarah Santiago este inculpată ca persoană adultă, nu ca minoră, a indicat biroul procurorului James O'Neill într-un comunicat de presă.

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Marele juriu a indicat, de asemenea, că Sarah Santiago i-a ajutat pe cei doi agresori în planificarea unor atacuri - neduse la îndeplinire - contra unui centru evreiesc şi a unor liceeni afro-americani. Atacul împotriva centrului islamic din San Diego, unde se află cea mai mare moschee din această regiune din sudul Californiei, s-a soldat cu trei morţi: soţul unei profesoare, agentul de securitate şi administratorul locului.

Moscheea servea şi ca secţie de vot şi atrăgea credincioşi din Orientul Mijlociu, Asia, Africa sau Europa. Imamul său participa la rugăciuni ecumenice cu pastorul - o femeie - unei biserici protestante din oraş.

Cei doi atacatori au fost găsiţi ulterior morţi într-o maşină în apropierea moscheii, după ce, cel mai probabil, se sinuciseseră, conform celor relatate la scurt timp de poliţie.