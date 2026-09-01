Revoluţie energetică în China: fotovoltaicele au devenit principala sursă de energie, depăşind cărbunele

Autorităţile chineze au anunţat marţi că panourile fotovoltaice sunt acum principala sursă de energie a ţării, depăşind cărbunele, o etapă cheie pentru boom-ul energiei verzi în China, cel mai mare emitent mondial de gaze cu efect de seră, transmite Bloomberg.

Postul public de televiziune, citând datele furnizate de organismul oficial National Energy Administration (NEA), a anunţat că, la finele lunii iulie, capacitatea instalată de producţie de energie fotovoltaică a ajuns la 1.286 de gigawaţi sau 1.286 miliarde de kilowaţi, adică 31,5% din capacitatea totală instalată de producţie de electricitate a Chinei. În schimb, capacitatea instalată de producţie de energie pe bază de cărbune se situa la 1.285 miliarde de kilowaţi.

"Pentru prima dată, capacitatea instalată de producţie de energie fotovoltaică a depăşit energia pe bază de cărbune, devenind cea mai mare sursă de energie din China", a subliniat National Energy Administration (NEA).

Cărbunele a fost principala sursă de producţie de energie a Chinei timp de decenii şi un factor cheie al emisiilor sale poluante. Însă, producţia Chinei de energie pe bază de cărbune a scăzut cu aproape două procente în 2025, în pofida creşterii cererii de energie. Aceasta a fost prima scădere în şase ani, unii analişti afirmând că a fost prima dată când producţia de energie pe bază de cărbune a coborât în acelaşi timp cu creşterea cererii de energie.

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În paralel, China a înregistrat o creştere explozivă a instalării de capacităţi de producţie de energie regenerabilă. Datele furnizate de China Electricity Council arată că, anul trecut, ţara a instalat capacităţi record de producţie de energie fotovoltaică, 315 gigawaţi, şi capacităţi eoliene de 119 gigawaţi, acestea reprezentând peste 80% din capacitatea totală de producţie de energie electrică nou instalată.

Însă ritmul record al instalării de capacităţi de producţie de energie regenerabilă în China a încetinit semnificativ în acest an, după ce o revizuire a politicilor a pus capăt veniturilor garantate pentru energia generată de parcurile eoliene şi fotovoltaice. În primele şapte luni din acest an, China a adăugat 86 de gigawaţi de energie fotovoltaică, după ce a instalat 93 de gigawaţi numai pe parcursul lui mai 2025, ultima lună înainte de intrarea în vigoare a noilor politici.

Conform celui de-al 15-lea Plan Cincinal (2026 - 2030), China îşi propune să ajungă la o producţia anuală de energie regenerabilă de 6.000 de miliarde de kilowaţi-oră în 2030, în timp ce producţia de energie eoliană şi fotovoltaică ar urma să depăşească 4.000 de miliarde de kilowaţi-oră.