O fetiță poloneză de 11 ani a murit în vacanţa din Creta. A fost găsită inconștientă în piscina hotelului

O fetiță de 11 ani din Polonia a fost găsită inconștientă în piscina unui hotel de pe insula grecească Creta, iar în ciuda eforturilor de resuscitare, medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Imagine cu scop ilustrativ piscină de pe insula grecească Creta - Sursa: Profimedia

Incidentul a avut loc duminică, 30 august, relatează Onet. Poliția elenă investighează în prezent circumstanțele în care s-a produs tragedia. În același timp, mărturiile martorilor despre intervenția de urgență diferă de informațiile prezentate de presa greacă.

Responsabila piscinei: "Am fugit spre piscina pentru copii"

Potrivit publicației grecești Eleftheros Typos, avocata salvatoarei care se afla responsabilă de zona piscinei a oferit explicații în numele clientei sale.

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Aceasta susține că, după ce a auzit strigăte venind dinspre piscina pentru copii, salvatoarea a fugit în acea direcție. Când a ajuns, fetița se afla deja în afara piscinei, iar mai multe persoane încercau să-i acorde primul ajutor.

Avocatul Pantelis Zelios a declarat că femeia "a întreprins acțiunile prevăzute în astfel de situații". Totodată, acesta a precizat că împrejurările exacte în care copilul a ajuns în piscină sunt în continuare investigate de poliție.

În urma incidentului, luni, 31 august, cinci persoane au dat declarații în fața autorităților: părinții fetei, în vârstă de 41 și 45 de ani, precum și managerul hotelului și salvatoarea responsabilă de securitatea piscinei. După audieri, aceștia au fost eliberați la ordinul procurorului.

Relatările martorilor, o imagine diferită a intervenţiei salvatoarei

Relatările martorilor prezintă însă o imagine diferită asupra intervenției.

Un turist polonez, Łukasz, fizioterapeut, a povestit pentru Polsat News că el și soția sa, medic, au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor fetiței.

Potrivit acestuia, cei doi se aflau la masă când în restaurant s-a strigat că este nevoie de un medic. Au mers imediat spre piscină, unde au găsit-o pe fetiță inconștientă, întinsă pe marginea piscinei, în apropierea salvatoarei.

"Salvatoarea, o fată tânără, stătea paralizată", a relatat martorul.

El susține că a cerut în repetate rânduri un defibrilator și echipamente pentru resuscitare, însă acestea nu ar fi fost aduse imediat.

Potrivit relatării lui Łukasz, el și soția sa au început manevrele de resuscitare și au continuat timp de aproximativ 20 de minute, până la sosirea serviciilor de urgență.

Un martor polonez spune că personalul hotelului nu ar fi intervenit eficient

Martorul afirmă că personalul hotelului nu ar fi intervenit eficient și că echipamentul medical necesar nu a fost adus la timp.

El mai spune că, după incident, a observat cum o geantă cu echipamente medicale era scoasă dintr-o zonă aflată în spatele recepției și dusă către piscina hotelului.

"Nimeni nu a adus nimic. După tot incidentul, geanta a fost completată - am văzut cum salvatorii au scos-o de undeva din spatele recepției și abia apoi au dus-o la locul unde lucrau", a povestit turistul.

Acesta susține, de asemenea, că polițiștii ar fi ajuns înaintea ambulanței, însă nu ar fi intervenit în timpul primelor minute ale operațiunii de salvare.

Potrivit mărturiei sale, serviciile medicale de urgență au ajuns după aproximativ 20-22 de minute.

Presa greacă oferă o altă versiune

Relatările martorilor diferă de informațiile publicate de unele instituții media din Grecia.

Potrivit publicației Flashnews.gr, intervenția ar fi început imediat după ce fetița a fost scoasă din apă. Salvatorul ar fi intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, iar la fața locului ar fi fost solicitată o ambulanță EKAB.

Ulterior, la intervenție ar fi participat trei medici de la o clinică privată, o asistentă medicală și echipaje de urgență. Fetița a fost transportată la un spital din Chania.

Copilul ar fi ajuns la spital în jurul orei 14:55, fără semne de viață. Medicii au continuat eforturile de resuscitare timp de aproximativ o oră, însă la ora 16:00 au constatat decesul.

În schimb, Łukasz susține că el și soția sa au început resuscitarea la ora 14:07.

Un alt martor citat de Polsat News afirmă că, înainte de sosirea poliției, l-ar fi auzit pe superiorul salvatoarei spunându-i ce ar trebui să le declare polițiștilor. Martorul consideră că situația ar fi putut crea impresia unei încercări de stabilire a unei versiuni comune a evenimentelor.

Deocamdată, aceste afirmații nu au fost confirmate oficial.

Autoritățile elene continuă să investigheze tragedia pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în piscina hotelului și dacă au existat deficiențe în intervenția personalului.