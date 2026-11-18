Tara Gas, o navă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL) sub pavilion panamez, prin Strâmtoarea Ormuz, a fost lovită de un proiectil și a luat foc. Atacul s-a produs în largul Omanului, iar echipajul a fost nevoit să sară în apă.

Un incendiu masiv a cuprins o navă destinată transportului de gaz lichefiat, în apropierea Strâmtorii Ormuz. Potrivit datelor maritime, nava a plecat din Mumbai, India, pe 26 septembrie, cu destinația declarată Suez, Egipt. Totuși, nu este clar dacă destinația s-a schimbat sau nu în timpul călătoriei. Nici ce încărcătură exactă avea în momentul atacului.

Nava a fost lovită de două ori, luni și marți. Primul atac s-a produs pe 16 noiembrie, la aproximativ 7 mile marine de orașul Khasab din Oman. Un proiectil a provocat un incendiu în sala motoarelor și a scos din funcţiune nava.

Potrivit publicației maritime Riviera Maritime Media, primul atac s-a produs în timp ce nava traversa Strâmtoarea Ormuz.

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12 ore mai târziu, pe 17 noiembrie, vasul a fost lovit din nou în timp ce plutea în derivă. Al doilea impact a provocat un nou incendiu și a forțat echipajul să abandoneze vasul, sârind în mare

24 de persoane, toţi ceţăţeni indieni, au fost salvate, iar doi dintre ei au fost spitalizați în Oman. Un al membru, tot cetățean indian, este dat dispărut.

După primul atac, nava a emis un apel de urgență. Marina iraniană ar fi avertizat că petrolierul va fi lovit din nou dacă i se va oferi asistență sau dacă va încerca să-și continue tranzitul, potrivit companiei de securitate maritimă Ambrey.

Tara Gas este o navă construită în 2005, cu o capacitate de transport de peste 53.000 tone. Nava este înregistrată pe numele companiei Global Gas, cu sediul în Insulele Marshall, și este administrată de Matrix Maritime Solutions, o companie cu sediul în Emiratele Arabe Unite.