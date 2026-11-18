Propunerea legislativă a Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), iniţiată de deputatul Gabriel Florea, privind majorarea plafonului zilnic pentru plăţile şi încasările în numerar de la 5.000 la 50.000 de lei a fost adoptată în Parlament, cu 173 de voturi.

Iniţiativa, care modifică Legea nr. 70/2015, a trecut de votul parlamentar şi urmează să devină lege, reprezentând o măsură concretă pentru susţinerea capitalului românesc, a micilor comercianţi şi a antreprenorilor sufocaţi de birocraţie şi restricţii administrative.

Prin această modificare legislativă se instituie un plafon unic zilnic de 50.000 de lei pentru încasările şi plăţile în numerar între firme, precum şi între acestea şi persoanele fizice, arată AUR într-un comunicat.

Potrivit AUR, măsura simplifică regulile privind tranzacţiile cu numerar, elimină diferenţele dintre categoriile de operaţiuni şi reduce costurile administrative suportate de mediul de afaceri.

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”Este un pas către o economie în care antreprenorii români să îşi poată desfăşura activitatea fără obstacole birocratice inutile”, arată formaţiunea.

Deputatul AUR Gabriel Florea a criticat măsurile economice adoptate în ultimul an, arătând că majorarea taxelor, impozitelor şi preţurilor la energie a împins numeroşi antreprenori în dificultate, într-un climat economic tot mai apăsător pentru firmele româneşti.

"Din cauza măsurilor economice proaste luate în ultimul an, mediul de afaceri traversează momente extrem de dificile. Au fost mărite peste noapte taxele, impozitele, TVA-ul. Au fost luate măsuri care au dus la majorarea galopantă a preţurilor energiei. Iar toate aceste lucruri, şi nu numai, au dus la insolvenţe, la falimente. (…) Noi, AUR, înţelegând aceste probleme, am depus mai multe iniţiative legislative care vin în sprijinul nevoilor antreprenorilor. Iar una dintre aceste iniţiative este PL-x 110, prin care propunem majorarea plafonului plăţilor cash zilnice de la 5.000 de lei la 50.000 de lei", a declarat deputatul AUR Gabriel Florea.

Totodată, Gabriel Florea a atras atenţia că plafoanele restrictive pentru plăţile în numerar au devenit o piedică pentru micii comercianţi, agricultori şi antreprenori, în special pentru cei din mediul rural, unde numerarul continuă să joace un rol important în activitatea economică.

"Situaţia economică din perioada 2015, anul adoptării Legii nr. 70/2015, diferă semnificativ de cea actuală. Volumul tranzacţiilor a crescut, structura costurilor de operare s-a modificat. Plafoanele actuale constrâng fluxurile legitime de numerar ale întreprinderilor mici şi mijlocii, ale profesiilor liberale şi ale comercianţilor din mediul rural. Vorbim despre antreprenori, despre micii comercianţi, despre agricultori şi despre milioane de români pentru care cash-ul este extrem de important. Rolul nostru este să creăm condiţii optime pentru dezvoltarea economiei şi să nu punem obstacole inutile, precum le avem acum", a susţinut deputatul AUR.

AUR transmite că susţine o economie românească puternică, bazată pe antreprenoriat, producţie şi capital autohton, în care statul să sprijine iniţiativa privată, nu să o îngroape în restricţii şi birocraţie.

"Românii trebuie să aibă libertatea de a-şi folosi banii, iar firmele româneşti trebuie să poată funcţiona fără piedici administrative inutile. Adoptarea acestei iniţiative reprezintă un pas concret în apărarea libertăţii economice şi în susţinerea celor care muncesc, investesc şi creează locuri de muncă în România", mai afirmă AUR.