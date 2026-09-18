Administrația Trump ia în calcul o schimbare de strategie în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. În timp ce Congresul american a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, Casa Albă analizează posibilitatea unor acorduri comerciale cu Moscova chiar înainte de încetarea luptelor, în încercarea de a-l convinge pe Vladimir Putin să accepte pacea.

Trump schimbă tactica. În loc de sancțiuni, oferă Rusiei stimulente pentru a pune capăt războiului din Ucraina - Profimedia

Un nou proiect de lege privind sancțiunile are ca scop să-l determine pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Președintele Donald Trump insistă însă pe o abordare diferită: oferirea unor stimulente Rusiei, scrie The New York Times.

Când emisarii președintelui Trump s-au întâlnit în această lună cu Vladimir Putin la Kremlin, liderul rus a spus că, în câteva luni, trupele ruse vor cuceri în cele din urmă întreaga regiune Donbas din Ucraina. Rusia era, de asemenea, pregătită să lovească masiv infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce ar fi pregătit terenul pentru o iarnă extrem de dificilă.

Unul dintre emisari, Jared Kushner, a încercat să-l contrazică.

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"Cu tot respectul, ne-ați spus exact același lucru și acum un an", i-ar fi spus Kushner președintelui rus. "Care sunt șansele să revenim aici peste încă un an, iar dumneavoastră să ne spuneți din nou același lucru? Poate că nu ar trebui să pierdem un an?"

Schimbul de replici, relatat de o persoană familiarizată cu discuțiile și de un oficial american, surprinde dilema cu care s-a confruntat administrația Trump în cele peste 18 luni de eforturi pentru încheierea războiului din Ucraina.

Pachet de sancțiuni, adoptat de Congresul american

Congresul american a adoptat în această săptămână un proiect de lege important privind sancțiunile, care vizează sectorul energetic al Rusiei. Este o nouă încercare de a face Rusia să „sufere” pentru invazia sa și de a-l determina pe Putin să accepte compromisuri.

În timp ce proiectul de lege ajunge pe masa lui Trump, administrația sa insistă însă pe o abordare diferită: oferirea unor beneficii Rusiei, despre care oficialii speră că îl vor determina pe Putin să ia în calcul încheierea războiului.

Printre noile stimulente se numără posibilitatea ca Statele Unite să încheie acorduri comerciale cu Rusia înainte ca aceasta să înceteze luptele din Ucraina, potrivit a două persoane apropiate negocierilor.

Oficialul american, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea discuta deschis despre negocieri, a spus că astfel de acorduri înainte de încheierea războiului sunt posibile deoarece ar demonstra că Statele Unite sunt serioase în privința resetării relațiilor cu Rusia.

Abordarea reprezintă o schimbare față de promisiunea făcută de Trump anul trecut, potrivit căreia acordurile comerciale cu Rusia nu vor veni „până când nu rezolvăm războiul”.

Schimbarea indică faptul că emisarii lui Trump însărcinați cu încheierea războiului, Steve Witkoff și Jared Kushner, caută noi modalități de a convinge Rusia să înceteze luptele, după ce a devenit clar că Ucraina nu va renunța la teritoriile sale pe care Putin insistă să le controleze înainte de încheierea războiului.

Abordarea contrastează cu cea susținută de republicani și democrați în Congres, precum și de aliații europeni ai Kievului și de Ucraina însăși: aceea că doar intensificarea presiunii economice și militare asupra lui Putin îl poate determina să accepte compromisuri.

Sancțiunile ar putea permite tarife de până la 100%

"Acest proiect de lege va paraliza mașina de război a Rusiei și îl va aduce în cele din urmă pe Putin la masa negocierilor”, a declarat miercuri reprezentantul republican Michael McCaul din Texas, unul dintre principalii susținători ai proiectului, după ce o majoritate bipartizană a aprobat legislația cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă.

Trump a indicat că va promulga proiectul de lege, susținut de senatorul republican Lindsey Graham din Carolina de Sud, care a murit în luna iulie.

Legea i-ar permite președintelui să impună tarife de până la 100% țărilor care cumpără cantități mari de petrol sau gaze rusești și ar introduce sancțiuni împotriva oficialilor ruși, oamenilor de afaceri și instituțiilor financiare din Rusia.

Senatoarea Darline Graham, sora lui Lindsey Graham, care i-a preluat mandatul, a declarat că măsurile vor „crește puterea de negociere a președintelui”.

Administrația Trump caută stimulente pentru elita rusă

În măsura în care administrația Trump urmărește o strategie bazată pe „morcov și băț” în relația cu Putin, în prezent accentul pare să fie pus pe „morcov”.

Oficialul american a declarat că administrația dorește să creeze mai multe stimulente pentru membrii elitei ruse, astfel încât aceștia să susțină pacea.

Încheierea unor acorduri comerciale înainte de sfârșitul războiului ar putea contribui la convingerea taberei antiamericane din jurul lui Putin că Trump își dorește cu adevărat construirea unei noi relații cu Rusia, a adăugat oficialul.

Balazs Jarabik, fost diplomat al Uniunii Europene la Kiev, care lucrează în prezent la firma de analiză politică R. Politik, a declarat că există indicii că Statele Unite „iau în considerare concesii mai mari pentru Rusia”.

„Washingtonul transmite acum că unele acorduri ar putea fi puse în aplicare dacă Moscova demonstrează mai întâi reținere concretă”, a spus Jarabik, care urmărește îndeaproape negocierile. „Anterior, Washingtonul a refuzat să semneze astfel de acorduri înaintea unui armistițiu.”

Nu este clar ce acorduri se află concret pe masa negocierilor.

Consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov, a declarat după întâlnirea lui Putin cu Witkoff și Kushner, pe 5 septembrie, că „problemele economice și potențialele proiecte ruso-americane majore, reciproc avantajoase, au fost discutate în detaliu”.

Rusia promovează de luni bune oportunități de afaceri

Kremlinul promovează oportunități de afaceri în fața administrației Trump încă de când președintele american a revenit la Casa Albă anul trecut.

Oficialii ruși au propus acorduri privind exploatarea pământurilor rare și a aluminiului, proiecte comune în zona arctică și chiar implicarea companiilor americane în vânzarea gazelor naturale rusești către Europa.

Trump a lăudat potențialul economic al Rusiei, despre care a spus că este „uriaș”, dar anterior prezentase acordurile comerciale drept o recompensă pentru o Rusie care acceptă pacea.

„Vor să facă afaceri”, a declarat Trump înaintea summitului din Alaska cu Putin, anul trecut. „Dar nu vor face afaceri până când nu rezolvăm războiul.”

Negocierile privind Donbasul au ajuns în impas

Schimbarea discretă pare să reflecte încercarea administrației de a găsi noi soluții pentru încheierea războiului, după ce negocierile privind o posibilă retragere a Ucrainei din restul regiunii Donbas au ajuns în impas.

La începutul acestui an, oficialii ucraineni au propus chiar denumirea acelei zone „Donnyland”, într-o încercare de a-l convinge pe Trump să exercite o presiune mai mare asupra Rusiei în privința revendicărilor teritoriale.

Kushner s-a referit la impas într-o intervenție prin videoconferință, în weekendul trecut, la reuniunea anuală YES, desfășurată la Kiev și dedicată susținătorilor internaționali ai Ucrainei.

„Președintele Putin și-a prezentat clar obiectivele. Dacă Ucraina ar fi vrut să se retragă până la acea linie, atunci, evident, restul acordului este pregătit și pus la punct. Ucraina nu vrea în acest moment să facă acest lucru”, a spus Kushner.

El a adăugat că rolul administrației Trump, în calitate de „mediatori”, este să găsească „o soluție creativă” care „să permită ambelor părți să meargă mai departe”.

Kushner a spus că Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt foarte hotărâți să continue negocierile și că, potrivit informațiilor primite de administrația americană, „și președintele Putin este foarte hotărât în acest sens”.

În acel moment, o parte a publicului prezent la Kiev a izbucnit în râs, semn al scepticismului profund manifestat de aliații Ucrainei față de prezentarea considerată echidistantă de către administrația americană a negocierilor.

Două zile mai târziu, o dronă rusească propulsată de un motor cu reacție a lovit un tren la un punct de trecere a frontierei prin care călătoreau oficiali, printre care și David Petraeus, fost director al CIA.

Negocierile ar putea fi reluate în octombrie

Negocierile pentru încheierea războiului Rusiei, care durează de mai bine de patru ani și jumătate și s-a soldat cu sute de mii de morți, au ajuns în mare parte în impas la începutul acestui an, în timp ce Witkoff și Kushner s-au concentrat asupra războiului din Iran.

Deplasarea lui Witkoff și Kushner la Moscova și apoi la Kiev, în această lună, pare să fi fost o încercare de relansare a negocierilor.

Oficialii ucraineni au declarat că negocierile trilaterale de pace între Statele Unite, Ucraina și Rusia ar putea fi reluate în octombrie.

În cadrul acestor discuții ar urma să fie analizată și posibilitatea unui armistițiu limitat, care să pună capăt atacurilor asupra navelor din Marea Neagră sau asupra infrastructurii energetice.