Liderul NATO, Mark Rutte, a analizat un scenariu terifiant. El a explicat de ce ar putea China să ceară Rusiei să atace Europa. Dacă își va propune să atace Taiwanul, China îl va suna pe Putin pentru a ține NATO ocupată în Europa, a spus Rutte.

Scenariu terifiant prezentat de şeful NATO: De ce ar putea Chinei cere Rusiei să atace Europa - Profimedia

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a comentat scenariul în care China va decide să atace Taiwanul pe care îl revendică. Potrivt Clash Report, liderul NATO a spus că pentru a atenua orice reacție a NATO, președintele chinez îl va suna pe cel rus și îi va cere să provoace probleme în Europa. Deși sunt în zone diferite ale planetei, Indo-Pacificul și Europa sunt din ce în ce mai interconectate, a avertizat Rutte.

China şi Rusia, prezente în BRICS

"Dacă China ar decide să acționeze împotriva Taiwanului, Xi Jinping și-ar suna mai întâi partenerul, pe Vladimir Putin, la Moscova, pentru a ne ține ocupați aici. (...) Vom avea o situație complicată în ambele locuri. Cu alte cuvinte, Indo-Pacificul și Europa sunt din ce în ce mai interconectate", a declarat Mark Rutte. Secretarul general NATO a mai spus că Rusia suferă pierderi enorme, estimate la peste 40.000 de persoane ucise sau grav rănite în fiecare lună.

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"Gândiți-vă la asta pentru un moment. Peste 40.000. În fiecare lună. În ciuda acestor pierderi grele, Putin nu dă semne că ar dori să pună capăt războiului", a mai spus Rutte. Relația dintre Rusia și China a ajuns la un nivel fără precedent în ultimii ani. Prietenia dintre liderii Vladimir Putin și Xi Jinping este încurajată de opoziția comună față de influența Statelor Unite și de izolarea Moscovei pe plan occidental.

Cele două state colaborează strâns în cadrul unor organizații internaționale, inclusi al grupului BRICS pentru a contracara polul de putere occidental. În plan diplomatic, Rusia susține poziția Beijingului privind Taiwanul, în timp ce China adoptă o atitudine de înțelegere față de preocupările de securitate ale Rusiei legate de NATO.