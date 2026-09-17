Vladimir Putin le ordonă rușilor să voteze la alegerile parlamentare care au loc în următoarele trei zile. Liderul de la Kremlin vede scrutinul ca pe un vot pentru propria sa popularitate în rândul rușilor, după 4 ani de război în Ucraina. Cu opoziția redusă sistematic la tăcere, partidul lui Putin, Rusia Unită, este așteptat să câștige alegerile, însă o prezență redusă la urne este văzută ca o înfrângere pentru Putin și un semn că rușii s-au săturat de război.

111 milioane de ruși sunt așteptați la urne pentru alegerile care încep mâine și durează până duminică. Pentru prima dată, vor vota persoanele din cele patru regiuni anexate ale Ucrainei - Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, iar rezultatul se știe deja. Partidul Iabloko, singurul care se opunea războiului, a fost interzis. Cu cinci partide așteptate să intre în Parlament, contează doar cât de mare este procentul formațiunii Rusia Unită, condusă de Vladimir Putin.

"Alegerea și voința dumneavoastră vor demonstra, încă o dată, că milioane de oameni îi susțin pe soldații noștri și că nimeni nu va reuși să ne dezbine sau să ne intimideze", spunea președintele rus Vladimir Putin.

În Moscova, sloganurile candidaților amintesc de perioada comunistă.

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"Luptăm pentru drepturile muncitorilor. Luptăm pentru socialism. Suntem mândri de victoriile epocii lui Stalin."

Rus: "Aș vrea să văd niște schimbări. Să văd un alt partid."

Reporter: "Ce vrei să spui prin 'alt partid'?"

Rus: "Ei bine, un alt partid. Nu cel care guvernează în prezent."

Criză de carburanţi şi explozii în inima Rusiei

Alegerile din acest an sunt primele la care rușii simt cu adevărat că sunt în război. De patru luni, țara se confruntă cu o mare criză de carburanți, iar dronele ucrainene provoacă explozii la mii de kilometri depărtare de linia frontului. Pentru Kremlin, totul se reduce la a dovedi că oamenii îl susțin categoric pe președintele aflat la putere de 26 de ani.

"Scopul final al Kremlinului este legitimarea autorității, cel puțin într-o anumită măsură, și determinarea unui anumit număr de oameni să își spună: 'Chiar dacă mie s-ar putea să nu îmi placă ceea ce se întâmplă, ceilalți votanți sunt proști...'", explică analistul politic Abbas Gallyamov.

Putin atacă Ucraina în ajunul alegerilor

Și, pentru a da dovadă de putere în ajunul alegerilor, Rusia a lansat noi atacuri la patru kilometri de granița cu Polonia. Sirenele au sunat în semn de alarmă, iar elicopterele și avioanele au fost ridicate în aer.

"Ne concentrăm acum pe modul în care să protejăm Polonia, mai degrabă decât pe întrebarea dacă Rusia pune la cale ceva rău. Pentru că știm că pune ceva la cale", spunea premierul Poloniei, Donald Tusk.

După provocările rușilor din România, Moldova și Polonia, fostul șef al trupelor americane în Europa a avertizat că este doar o chestiune de timp până ce rușii vor ucide pe cineva într-o țară membră NATO.