Război în Iran, ziua 27. Iran avertizează că "inamicii" săi se pregătesc să ocupe una dintre insulele iraniene din Golful Persic, cu sprijinul unui stat din regiune, potrivit preşedintelui Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibafuri.  Între timp, Iranul respinge orice negociere cu Statele Unite și propune propriile condiții pentru încetarea focului, după ce a refuzat planul american în 15 puncte care cerea, printre altele, închiderea siturilor de îmbogățire a uraniului. Donald Trump rămâne optimist și pregătește o variantă de rezervă: trimiterea a 1.000 de militari de elită pentru o eventuală operațiune terestră, dacă negocierile eșuează, în timp ce Teheranul amenință că ar putea bombarda propriul teritoriu. Pe fondul tensiunilor din regiune, prețul petrolului Brent urcă din nou, trecând pragul de 104 dolari pe baril.  

la 26.03.2026 07:15
26.03.2026, 10:18

Parlamentul iranian vrea să adopte o lege prin care să taxeze tranzitul navelor prin Ormuz

Parlamentul iranian pregătește un proiect de lege care să permită perceperea de taxe navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, o cale strategică prin care trece 20% din petrolul mondial, a declarat Mohammad Reza Rezaei Kochi, președintele comisiei pentru afaceri civile.

"Urmărim un proiect de lege care să recunoască legal suveranitatea, controlul și supravegherea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz și care să genereze, de asemenea, o sursă de venit pentru țară prin colectarea taxelor", a explicat Mohammad pentru agenția Tasnim.

Proiectul de lege, care include perceperea unei taxe pentru "asigurarea securității navelor", este așteptat să fie finalizat săptămâna viitoare și apoi supus dezbaterii în Parlament.

De la începutul conflictului lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie, Iranul a închis strâmtoarea pentru "dușmani", permițând trecerea doar navelor din țări considerate prietene, precum Thailanda și India, ceea ce a contribuit la creșterea prețului petrolului la nivel global. Cererile Casei Albe de redeschidere au fost până acum refuzate de Teheran.

26.03.2026, 09:19

Emiratele Arabe Unite interceptează noi atacuri cu rachete și drone din Iran

Recent, Emiratele Arabe Unite au anunțat că interceptează atacuri cu rachete și drone lansate din Iran asupra teritoriului lor, relatează BBC. 

Potrivit autorităților, sistemele de apărare aeriană sunt mobilizate pentru a intercepta rachetele balistice, iar avioanele de vânătoare sunt în aer pentru a doborî dronele care se apropie.

Este a treia astfel de alertă emisă de Ministerul Apărării al EAU de miercuri seara.

26.03.2026, 09:13

Șase persoane rănite în centrul Israelului după un atac cu rachete

Serviciul de urgență din Israel, Magen David Adom (MDA), a anunțat că șase persoane sunt transportate la spital cu răni în urma unui atac cu rachete asupra centrului Israelului, relatează BBC. 

Rachete iraniene lansate asupra Israelului au lovit joi dimineaţă mai multe puncte din zona metropolitană a Tel Avivului. 

Cele şase persoane au fost rănite în oraşul predominant arab Kafr Qasim, la est de oraşul de coastă, a declarat serviciul de urgenţă Magen David Adom din Israel.

Au fost raportate şi focuri de mortieră care au vizat zona Tel Aviv lansate din Iran şi din Liban, în cursul nopţii de miercuri spre joi, potrivit presei locale.

De asemenea, mai multe case din oraș au suferit pagube.

26.03.2026, 08:29

Hezbollah a atacat Israelul din Liban. Paștele catolic, afectat de atacuri

Atacurile au continuat şi în această noapte. Hezbollah a lansat rachete din Liban către Israel.

Prelungirea luptelor dă peste cap sărbătoarea de Paşte pentru catolici. Patriarhul Ierusalimului a anunţat că procesiunea din Duminica Floriilor a fost anulată. Ceremonia de trimitere a Luminii Sfinte este şi ea în pericol.

 

26.03.2026, 08:24

FT: Rusia pregătește livrări de drone și provizii către Iran

Rusia este pe cale să finalizeze o livrare de drone, medicamente şi hrană în Iran, potrivit unor surse din spionajul occidental, devăluie Financial Times. 

Aceste negocieri secrete între oficiali ruşi şi iranieni au început la câteva zile după ce Statele Unite şi Israelul au atacat Iranul, la 28 februarie.

Moscova furnizează deja puterii iraniene o susţinere logistică - imagini satelitare şi informaţii clasificate.

26.03.2026, 08:19

Casa Albă ia în calcul scenariul petrolului la 200 de dolari pe baril, în contextul tensiunilor cu Iran

Oficiali din administrația Trump analizează ce ar însemna pentru economie o posibilă creștere a prețului petrolului până la 200 de dolari pe baril, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, un semn că oficialii de rang înalt studiază posibilele consecințe ale unor scenarii extreme legate de războiul cu Iranul, relatează Bloomberg.

Modelarea impactului pe care o creștere mai mare a prețurilor petrolului l-ar putea avea asupra perspectivelor de creștere face parte din evaluările obișnuite realizate în perioade de tensiune și nu reprezintă o predicție, potrivit acelorași surse, care au dorit să rămână anonime comentând aspecte nepublice.

Efortul are ca scop asigurarea faptului că administrația este pregătită pentru toate eventualitățile, inclusiv pentru un conflict prelungit, au spus acestea.

26.03.2026, 08:12

Petrolier turcesc, vizat de un atac cu dronă în Marea Neagră

Un petrolier turcesc încărcat cu țiței a fost vizat de un atac cu dronă în Marea Neagră, în apropiere de Istanbul, a relatat postul de televiziune NTV, citat de Bloomberg.

Atacul asupra navei M/T Altura a avut loc la 15 mile marine de Strâmtoarea Bosfor, potrivit NTV. 

26.03.2026, 07:51

G7 se reunește lângă Paris: Iran, în centrul discuțiilor

Miniștrii de externe din G7 se reunesc joi și vineri în apropiere de Paris, într-un context internațional tensionat, dominat de conflictul din Orientul Mijlociu. Situația din Iran se află pe agenda principală, după ce Teheranul a respins planul american de încetare a focului.

Reuniunea are loc pe fondul unor poziții divergente între aliați. În timp ce Statele Unite avertizează cu o posibilă escaladare în cazul eșecului negocierilor, celelalte state din G7 fac apel la calm și dezescaladare, evitând implicarea militară directă.

Discuțiile vor viza și securitatea în Strâmtoarea Ormuz, unde traficul comercial este grav afectat. Franța și Marea Britanie încearcă să coaguleze o coaliție internațională pentru protejarea transportului maritim în zonă.

Pe lângă criza din Orientul Mijlociu, miniștrii vor aborda și războiul din Ucraina, reafirmând sprijinul pentru Kiev și presiunea asupra Rusiei. La reuniune participă și invitați din afara G7, inclusiv reprezentanți ai India, Brazilia și Arabia Saudită.

26.03.2026, 07:47

Şase persoane, afiliate Hezbollah au fost arestate pentru planuri de "asasinat"

Ministerul de Interne din Kuweit a anunțat arestarea a șase persoane suspectate că au legături cu Hezbollah și că plănuiau asasinate în emirat. Potrivit autorităților, gruparea viza "simboluri și lideri ai statului".

Cinci dintre suspecți sunt cetățeni kuweitieni, iar ancheta arată că aceștia ar fi fost implicați și în recrutarea altor persoane pentru a duce la capăt atacurile planificate.

Arestările vin în contextul unei serii de operațiuni recente împotriva rețelelor afiliate Hezbollah. Săptămâna trecută, o celulă formată din zece membri a fost destructurată, fiind acuzată că pregătea atacuri asupra infrastructurii critice.

Cu doar câteva zile înainte, alte 16 persoane - majoritatea cetățeni kuweitieni - au fost reținute pentru planuri de sabotaj. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat arme, drone echipate cu camere și dispozitive de comunicare codificată.

Tensiunile din regiune rămân ridicate, în condițiile în care statele din Golf își exprimă tot mai des îngrijorarea față de influența Hezbollah și a Iran în zonă.

26.03.2026, 07:42

Mesajul Teheranului: A negocia acum înseamnă capitulare

Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului, a declarat la televiziunea de stat că țara sa nu are "intenția de a negocia", ci de a continua să reziste în fața presiunilor externe. Oficialul a respins direct afirmațiile făcute de Donald Trump privind existența unor discuții între cele două părți.

Teheranul își propune să pună capăt conflictului "în propriile condiții", astfel încât un scenariu similar să nu se mai repete, a subliniat șeful diplomației iraniene. În acest context, orice discuție despre negocieri este văzută drept un semn de slăbiciune.

"A vorbi acum despre negocieri este echivalent cu a recunoaște înfrângerea", a spus Araghchi, insistând că nu a existat până acum niciun dialog real cu Washingtonul, ci doar eventuale mesaje transmise indirect prin state terțe.

De cealaltă parte, Casa Albă susține că negocierile continuă, însă avertizează că, în lipsa unui acord, răspunsul american ar putea fi extrem. Planul transmis de SUA, despre care presa vorbește ca având 15 puncte, ar fi ajuns la Teheran prin intermediul Pakistan.

În paralel, Iranul menține controlul strict asupra Strâmtoarea Ormuz, permițând tranzitul doar navelor considerate "prietene". Oficialii iranieni spun că nu există niciun motiv pentru a facilita accesul navelor statelor pe care le consideră ostile.

26.03.2026, 07:40

Evoluţia preţurilor la petrolul Brent şi gazul european

Prețul petrolului Brent a trecut joi de 104 dolari pe baril, după după patru zile consecutive de scădere. Creșterea vine pe fondul mesajelor contradictorii dintre SUA și Iran privind oprirea conflictului din Orientul Mijlociu, care continuă să afecteze piețele de energie. 

În Europa, prețul gazelor naturale a continuat să fluctueze, ridicându-se joi peste 54 euro/MWh, după patru zile consecutive de scădere. Incertitudinea legată de rezolvarea conflictului din regiune a menținut presiunea asupra aprovizionării.

În timp ce SUA insistă că negocierile pentru încetarea ostilităților sunt în desfășurare, Iranul a respins planul de pace american și a prezentat propriile condiții. Conflictul a menținut practic închisă Strâmtoarea Ormuz, perturbând fluxurile de gaze naturale, iar cea mai mare centrală LNG din Qatar rămâne închisă, cu aproximativ 17% din capacitate afectată.

