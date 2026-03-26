Parlamentul iranian vrea să adopte o lege prin care să taxeze tranzitul navelor prin Ormuz

Parlamentul iranian pregătește un proiect de lege care să permită perceperea de taxe navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, o cale strategică prin care trece 20% din petrolul mondial, a declarat Mohammad Reza Rezaei Kochi, președintele comisiei pentru afaceri civile.

"Urmărim un proiect de lege care să recunoască legal suveranitatea, controlul și supravegherea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz și care să genereze, de asemenea, o sursă de venit pentru țară prin colectarea taxelor", a explicat Mohammad pentru agenția Tasnim.

Proiectul de lege, care include perceperea unei taxe pentru "asigurarea securității navelor", este așteptat să fie finalizat săptămâna viitoare și apoi supus dezbaterii în Parlament.

De la începutul conflictului lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie, Iranul a închis strâmtoarea pentru "dușmani", permițând trecerea doar navelor din țări considerate prietene, precum Thailanda și India, ceea ce a contribuit la creșterea prețului petrolului la nivel global. Cererile Casei Albe de redeschidere au fost până acum refuzate de Teheran.