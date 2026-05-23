Reuters: Pierde Donald Trump războiul din Iran?

Președintele american Donald Trump poate că a câștigat aproape fiecare bătălie împotriva Iranului, dar la trei luni după ce a atacat Republica Islamică, se confruntă acum cu o întrebare mai importantă: Pierde războiul?

Având în vedere că Iranul deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz, rezistența sa la concesiile nucleare și faptul că guvernul său teocratic este în mare parte intact, cresc îndoielile că Trump poate traduce succesele tactice ale armatei americane într-un rezultat pe care îl poate încadra în mod convingător drept o victorie geopolitică, scrie Reuters.

Afirmațiile sale repetate despre o victorie completă par goale, spun unii analiști, în timp ce cele două părți se clatină între o diplomație incertă și amenințările intermitente ale lui Trump de a relua atacurile, ceea ce ar atrage cu siguranță represalii iraniene în întreaga regiune.

Trump riscă acum să vadă SUA și aliații săi arabi din Golf ieșind din conflict mai rău, în timp ce Iranul, deși afectat militar și economic, ar putea ajunge cu o influență mai mare, după ce a demonstrat că poate controla o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze.

Criza nu s-a încheiat încă, iar unii experți lasă deschisă posibilitatea ca Trump să găsească încă o cale de ieșire pentru a salva aparențele dacă negocierile se termină în favoarea sa.

Alții însă prevăd o perspectivă sumbră postbelică pentru Trump.

"Au trecut trei luni și se pare că un război care a fost conceput ca o aventură pe termen scurt pentru Trump se transformă într-un eșec strategic pe termen lung", a declarat Aaron David Miller, fost negociator în Orientul Mijlociu pentru administrațiile republicane și democrate.

Pentru Trump, acest lucru contează, mai ales având în vedere faimoasa sa sensibilitate de a fi perceput ca un câștigător. În criza din Iran, el este comandant-șef al celei mai puternice armate din lume confruntat cu o putere de rangul doi, aparent convins că are avantajul.

Iar această situație dificilă l-ar putea face pe Trump, care încă nu a definit un scop clar, mai predispus să reziste oricărui compromis care ar putea să pară o retragere de la pozițiile sale maximaliste sau o repetare a acordului nuclear din 2015 cu Iranul din epoca Obama, pe care l-a anulat în primul său mandat, spun analiștii.

Casa Albă: SUA și-au îndeplinit sau chiar depășit toate obiectivele militare în Iran

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a declarat că SUA "și-au îndeplinit sau chiar au depășit toate obiectivele militare în cadrul Operațiunii Epic Fury."

"Președintele Trump deține toate cărțile și, cu înțelepciune, păstrează toate opțiunile pe masă", a adăugat ea.

Trump și-a făcut campanie pentru al doilea mandat promițând că nu va interveni militar inutil, dar a adus SUA într-o încurcătură care ar putea aduce prejudicii de durată istoricului său de politică externă și credibilității în străinătate.

Confruntarea continuă vine în timp ce se confruntă cu presiunile interne din cauza prețurilor ridicate la benzină din SUA și a cotelor scăzute de aprobare după ce s-a angajat în războiul nepopular înainte de alegerile intermediare din noiembrie. Partidul său republican se luptă să mențină controlul asupra Congresului.

Drept urmare, la mai bine de șase săptămâni de la încetarea focului, unii analiști cred că Trump se confruntă cu o alegere dură: să accepte un acord potențial viciat ca o rampă de ieșire sau să escaladeze militar și să riște o criză și mai lungă.

Printre opțiunile sale în cazul în care diplomația se prăbușește, spun ei, ar fi să lanseze o rundă de lovituri ascuțite, dar limitate, să o încadreze ca o victorie finală și să meargă mai departe.

Trump ar putea încerca să mute atenția către Cuba

O altă posibilitate, spun analiștii, Trump ar putea încerca să-și mute atenția către Cuba, așa cum a sugerat el, în speranța de a schimba subiectul și de a încerca să obțină o victorie potențial mai ușoară.

Dacă va face asta, ar putea ajunge să judece greșit provocările prezentate de Havana, la fel cum unii colaboratori ai lui Trump recunosc în privat că el a crezut în mod eronat că operațiunea Iranului va semăna cu raidul din 3 ianuarie care l-a capturat pe președintele Venezuelei și a dus la înlocuirea acestuia.

Chiar și așa, Trump nu este lipsit de apărătorii săi. Alexander Gray, un fost consilier principal în primul mandat al lui Trump și acum director executiv al companiei de consultanță americane Global Strategies, a respins ideea că campania președintelui în Iran a fost pe frânghii.

El a spus că lovitura grea adusă capabilităților militare iraniene a fost în sine un "succes strategic", că războiul a atras statele din Golf mai aproape de SUA și departe de China și că soarta programului nuclear al Iranului rămâne încă de stabilit.

Trump, vizibil incomodat de faptul că nu controlează narațiunea, acuză presa de "trădare"

Există, însă, semne ale frustrării lui Trump față de incapacitatea sa de a controla narațiunea. El și-a sfâșiat criticii și a acuzat media de "trădare".

Conflictul a durat de două ori intervalul maxim de șase săptămâni pe care l-a prevăzut Trump când s-a alăturat Israelului pentru a începe războiul pe 28 februarie. De atunci, deși baza sa politică MAGA l-a susținut în război, au apărut crăpături în sprijinul său, cândva solid, din partea republicanilor.

La început, valuri de atacuri aeriene au degradat rapid stocul de rachete balistice ale Iranului, au scufundat o mare parte din marina sa și au ucis mulți lideri de top.

Dar Teheranul a răspuns blocând strâmtoarea, care a făcut ca prețurile energiei să crească și atacând Israelul și vecinii din Golf. Trump a ordonat apoi o blocare a porturilor iraniene, dar aceasta nu a reușit să oblige Teheranul la voința sa.

Liderii iranieni au comparat afirmațiile triumfaliste ale lui Trump cu propria lor propagandă care descrie campania sa drept o "înfrângere zdrobitoare", deși este clar că oficialii iranieni și-au supraestimat propria pricepere militară.

Trump a spus că obiectivele sale în război erau să închidă calea Iranului către o armă nucleară, să pună capăt capacității acestuia de a amenința regiunea și interesele SUA și să le fie mai ușor pentru iranieni să-și răstoarne conducătorii.

Nu există niciun semn că obiectivele sale care se schimbă adesea au fost atinse și mulți analiști spun că este puțin probabil ca acestea să fie atinse.

Iranul se consideră victorios pentru că a supraviețuit și pentru că poate controla transportul maritim din Golf

Jonathan Panikoff, un fost ofițer adjunct de informații naționale pentru Orientul Mijlociu, a spus că, în timp ce Iranul a primit lovituri devastatoare, conducătorii săi consideră că este un succes pur și simplu să fi supraviețuit asaltului american și să fi aflat cât de mult control pot exercita asupra transportului maritim din Golf.

"Ceea ce au descoperit este că pot exercita acea pârghie și cu puține consecințe pentru ei", a spus Panikoff, acum la think tank-ul Consiliului Atlantic, adăugând că Iranul părea încrezător că ar putea tolera mai multă durere economică decât Trump și să-i reziste.

Principalul scop de război declarat al lui Trump – denuclearizarea Iranului – rămâne, de asemenea, neîmplinit, iar Teheranul și-a arătat puțină dorință de a-și controla în mod semnificativ programul.

Se crede că un depozit de uraniu foarte îmbogățit a rămas îngropat în urma atacurilor aeriene americane și israeliene din luna iunie a anului trecut și ar putea fi recuperat și procesat în continuare. Iranul spune că dorește ca SUA să-și recunoască dreptul de a îmbogăți uraniul pentru ceea ce spune că sunt scopuri pașnice.

Complicând și mai mult lucrurile, liderul suprem al Iranului a emis o directivă conform căreia uraniul din țară, aproape de calitatea armelor, nu poate fi trimis în străinătate, au declarat doi înalți oficiali iranieni pentru Reuters.

Unii analiști au sugerat că războiul ar putea face ca Iranul să intensifice eforturile de a dezvolta o armă nucleară cu care să se protejeze, cum face Coreea de Nord.

Un alt obiectiv declarat de Trump – forțarea Iranului să oprească sprijinul pentru grupurile armate proxy – rămâne, de asemenea, nerealizat.

Adăugând provocărilor lui Trump, el are acum de-a face cu noii lideri iranieni considerați chiar mai duri decât predecesorii lor uciși. După război, se așteaptă ca ei să aibă încă suficiente rachete și drone rămase pentru a reprezenta un pericol continuu pentru vecinii lor.

El se confruntă, de asemenea, cu o erodare suplimentară a relațiilor cu aliații tradiționali europeni, care au refuzat în mare parte apelurile sale de asistență într-un război despre care nu au fost consultați.

China și Rusia învață din greșelile SUA

China și Rusia, între timp, au tras lecții despre eficiența armatei SUA împotriva tacticilor iraniene asimetrice și modul în care unele dintre proviziile sale de arme s-au epuizat, au spus analiștii.

Robert Kagan, de la think tank-ul Brookings Institution, a susținut că rezultatul va fi chiar mai mult un regres decisiv pentru statutul SUA decât retragerile sale umilitoare din conflictele mult mai lungi și mai sângeroase din Vietnam și Afganistan, deoarece acele țări "au fost departe de principalele teatre ale competiției globale".

"Nu va exista nicio întoarcere la status quo ante, nici un triumf american final care să anuleze sau să depășească răul făcut", a scris el într-un comentariu recent intitulat "Șahmat în Iran", pe site-ul revistei Atlantic.

