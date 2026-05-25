Video Descoperire macabră pe un câmp din Maramureş. Un bărbat care îşi plimba câinele a găsit un craniu uman

Este mobilizare de forţe în Maramureş, după ce un om a sunat la 112 şi a anunţat că a găsit un craniu uman şi un picior, în timp ce îşi plimba câinele. În timpul cercetărilor, polițiștii au mai găsit, pe acelaşi câmp, şi o geacă în care se aflau două telefoane mobile. Deşi încă nu este cunoscută identitatea victimei, anchetatorii se gândesc că ar putea să aibă legătură cu o dispariţie raportată în Ajunul Crăciunului din 2022.

de Clara Mihociu

la 25.05.2026 , 16:44
Descoperirea a fost făcută de către un bărbat care își plimba câinele. La un moment dat a observat o plantă cu flori de soc și a vrut să le culeagă.

Acolo a văzut ceva suspect și şi-a dat seama că este vorba despre un craniu, așa că a sunat la 112. Mai multe echipaje de poliție au sosit la fața locului și au împânzit terenul arabil, pe care au mai găsit și alte oseminte dintr-un picior, dar și o geacă în care erau două telefoane mobile. Se vor face verificări pe aceste telefoane în vederea identificării persoanei, ale cărei rămășițe au fost găsite pe teren.

Se bănuiește că osemintele au fost împrăștiate după ararea terenului în primăvară. Ar avea o vechime de cel puțin 4 sau chiar 5 ani. Se bănuiește, de asemenea, că ar putea fi vorba despre un bărbat care a fost dat dispărut în anul 2022 și care nu a mai fost găsit niciodată, în ciuda căutărilor făcute atunci și cu drona, dar și cu mai multe echipaje de poliție.

