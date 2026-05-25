Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR

Ministrul Culturii, Demeter András István, este în centrul unui scandal după ce 2mnews a publicat o înregistrare audio în care demnitarul ar folosi un limbaj vulgar în timp ce vorbeşte despre "interesul naţional" şi despre achiziţia Radio Chişinău de către Radio România. Contactat de publicaţie, ministrul nu a negat iniţial existenţa înregistrării şi a susţinut că episodul a fost "o povestire anecdotică" legată de un dosar clasat ulterior.

Ministrul Culturii, Demeter András István, membru UDMR, este vizat de un scandal public după apariţia unei înregistrări audio difuzate de 2mnews. Potrivit publicaţiei, înregistrarea ar fi fost făcută în noiembrie 2025, într-un birou din Ministerul Culturii, în timpul unei discuţii în care demnitarul le-ar fi povestit unor angajaţi ai instituţiei despre un episod petrecut în perioada în care a fost audiat într-un dosar legat de achiziţia Radio Chişinău de către Radio România.

Înregistrarea care a declanşat scandalul

În materialul publicat de 2mnews, ministrul ar fi relatat reacţia pe care ar fi avut-o în faţa unei procuroare, în contextul anchetei privind achiziţia postului Radio Chişinău din Republica Moldova.

"Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag *** în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă *** cu *** îndoită aicea", este fragmentul redat de 2mnews.

Publicaţia susţine că înregistrarea este reală şi că editarea acesteia a fost minimală, fiind eliminate doar reacţiile vocale ale altor persoane prezente la discuţie, pentru protejarea identităţii lor.

Explicaţiile ministrului Culturii

Contactat de 2mnews, Demeter András István a declarat telefonic că nu neagă existenţa înregistrării şi a explicat că discuţia făcea trimitere la dosarul privind achiziţia Radio Chişinău de către Radio România.

"Nu neg că ea există (n.red., înregistrarea). Îmi aduc aminte, era despre dosarul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție: Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău, inițial s-a achiziționat 50% din acțiuni, apoi s-a ajuns până la 99% și România a ajuns să dețină postul de radio, care a continuat să emită în limba română", a declarat ministrul, potrivit sursei citate.

Demeter András István a susţinut că, în opinia sa, miza achiziţiei era ca postul să nu fie cumpărat de Rusia şi să continue să emită în limba română.

"Era o discuție despre abuzurile care au urmat… Noi (n.red., Consiliul de Administrație al Radio România) ne-am asumat această achiziție. Apoi s-a deschis un dosar care a anchetat un posibil prejudiciu creat statului român și așa a venit vorba despre interesul național… Nu am ce să neg. Am spus procuroarei că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii", a mai spus acesta.

Ministrul Culturii a mai afirmat că nu îşi reproşează nimic "pe fond" şi că dosarul invocat a fost clasat după doi ani.

"Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară, dar în contextul respectiv, pe fond, nu-mi reproșez nimic, pentru că am slujit, pe plan intern și extern, interesul României… Dosarul a fost clasat după 2 ani. Practic, era o povestire anecdotică (!!!) din 2011-2012, când a avut loc… Nu putem pune semn de egalitate între o anecdotă și o poziție personală, indiferent că e în civil sau în calitate oficială…", a declarat Demeter András István.

Ulterior, ministrul a transmis şi un punct de vedere scris, în care a vorbit despre activitatea sa în funcţiile publice deţinute şi a respins ideea că ar fi tratat cu dispreţ interesul naţional.

Ministrul Culturii invocă scoaterea din context

În reacţia scrisă transmisă sursei citate, ministrul susţine că a promovat interesele României în mai multe proiecte culturale şi instituţionale, atât în ţară, cât şi în străinătate.

"Astfel, ideea conform căreia interesul național ar fi fost pentru mine, în calitate de ministru al culturii, sau în funcțiile anterior deținute, un subiect de batjocură este contrazisă prin fapte. Prin demersuri și reușite care demonstrează exact opusul. Nu pot decât să condam scoaterea din context și, mai mult - neauzind înregistrarea la care faceți referire -, realizarea unui material cel puțin editat dacă nu contrafăcut, mi se pare un demers îngrijorător", a transmis Demeter András István.

Ministrul a mai afirmat că ancheta penală privind Radio Chişinău a fost închisă în urmă cu aproximativ un deceniu şi că postul continuă să funcţioneze în Republica Moldova.

"În fine, postul funcționează, este o puternică voce românească în Republica Moldova, iar dosarul a fost închis în urmă cu un deceniu. Perioada de cercetare penală însă rămâne pentru mine o rană care nu se închide ușor - dar de aici până la concluziile formulate este cale lungă", a mai transmis ministrul Culturii.

2mnews notează că ministrul nu a negat iniţial existenţa înregistrării, iar ulterior a invocat posibilitatea ca materialul audio să fie editat sau contrafăcut. Publicaţia susţine însă că deţine înregistrarea în formă originală şi verificată.

Reacţia unui deputat UDMR

În urma apariţiei în spaţiul public a înregistrării atribuite ministrului Culturii, deputatul UDMR Botond Csoma a transmis că Uniunea "se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații", pe care le consideră incompatibile cu responsabilitatea unei funcţii publice şi de natură să afecteze încrederea în instituţiile statului.

"Referitor la materialul audio apărut în spațiul public și atribuit ministrului Culturii, Demeter András István, UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public. Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate.

Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil. Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență.

În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective", a scris deputatul UDMR pe pagina sa de Facebook.

