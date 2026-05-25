Un copil de nici 4 ani a murit sfâşiat de un câine de stână în judeţul Buzău. Deşi câinele era legat, terenul nu era deloc împrejmuit, iar Teo era chiar la vârsta la care era dornic să exploreze. Aşa a ieşit din curte fără ca nimeni să-l vadă. Când l-a găsit fără nicio urmă de viaţă, mama lui a ajuns la spital în stare de şoc.

Teo era în curtea casei din satul Limpeziş, judeţul Buzău, împreună cu mama lui. Femeia a intrat pentru o clipă în casă, moment în care băiatul de aproape 4 ani s-a strecurat pe poartă şi a intrat într-o stână aflată la doi paşi distanţă. Acolo, unul dintre câinii de pază s-a repezit la el şi l-a mutilat.

"Avea grijă de el, dar cum l-o fi scăpat l-a scăpat. Ea cred că a intrat să facă treabă ceva, el a ieșit, a zis că se joacă la mașină și când a ieșit nu l-a mai găsit. Îl striga "Teo, Teo"", mărturiseşte un vecin.

"S-o fi dus la câine, o fi fost atras de câinele ăla, i-a plăcut lui că s-a dus acolo. L-a înșfăcat, l-a văzut pe cameră.", explică un alt martor.

Articolul continuă după reclamă

Câinele, un ciobănesc românesc corb, era legat, însă proprietatea nu era împrejmuită de niciun fel de gard de protecţie. Aşa că Teo a avut cale liberă spre moarte. Cei care l-au găsit au fost chiar proprietarii stânii. Era deja prea târziu. Copilul suferise o hemoragie masivă.

Vecină: S-a dus săraca cu mașina, s-a uitat pe acolo, nu este, după cauciucurile alea, niţel mai încolo, l-a găsit.

Reporter: Au mai fost probleme cu câinii aici? Au mai atacat?

Vecină: Nu.

"Este vorba despre orice câine când e în lanţul lui și îi atacă cineva domeniul, răspunde instinctul lui.", spune un alt vecin.

"Copilul era îngrijit, era un copil vesel, păcat de copil, o mare tragedie pentru tot satul și nu trebuie să acuzăm, legea știe mai bine ce e de făcut.", adaugă un alt martor.

"Un minor de 3 ani și 11 luni ar fi ieșit din curtea locuinţei, deplasându-se pe o proprietate învecinată unde ar fi fost mușcat de un câine aparţinând persoanei ce deţine terenul. Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul minorului.", explică Ane Mari Vrapciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău.

Mama copilului urmează acum să fie audiată de anchetatori, care vor stabili dacă femeia ar putea fi acuzată de neglijenţă. După divorţ, îl creştea alături de bunici pe Teo, care luna viitoare ar fi împlinit 4 ani.

Nu mai departe de anul trecut, un alt copil de 3 ani a fost găsit mort, într-un canal, mușcat de câini, în Vrancea. Și el se furișase afară din curte.

Tot în 2025, un băiat de 4 ani a fost ucis de câini pe un câmp, la marginea Craiovei.

Cel mai răsunător rămâne însă cazul lui Ionuţ, copilul atacat de maidanezi pe o proprietate privată din Parcul Tei din Capitală, în 2013.

Cezara Radu Like Curiozitatea a fost punctul meu de pornire încă de mică, ceea ce s-a transformat, natural, într-o cariera in jurnalism. Pentru mine, informaţia nu e putere, ci o lentilă prin care lumea devine mai clară și mai interesantă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰