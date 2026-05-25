Povestea reală a filmului "Fjord". Marius Bodnariu: "A fost un şoc! Părea ireal, ca şi cum ai un coşmar"

Filmul lui Cristian Mungiu readuce în discuţia publică o poveste de acum mai bine de 10 ani, celebrul caz al familiei Bodnariu, care a trăit o adevărata dramă în disputa cu serviciul de protecție a copilului din Norvegia, în care cei cinci copii ai familiei au fost preluați în custodia statului. Haideţi să ne reamintim cum au decurs lucrurile.

În 2005, Marius şi Ruth Bodnariu se stabilesc în Norvegia în localitatea Redal, din vestul țării, cu tot cu cei 5 copii. În primii ani au fost primiţi cu braţele deschise de comunitatea de acolo şi nimic nu anunţa că vor deveni subiectul unuia dintre cele mai controversate cazuri legate de protecţia copilului din Europa.

Câţiva ani mai târziu în noiembrie 2015 totul capătă o turnură neaşteptată după ce serviciul norvegian pentru protecția copilului, Barnevernet, decide să îi ia în custodie pe toţi copiii familiei. Asta după ce apar suspiciuni de aplicarea unor corecții fizice la adresa celor mici şi sunt îngrijorări legate de mediul în acestia sunt crescuti. Statul îi preia pe copii, iar bebeluşul poate să fie văzut doar de mamă pentru alăptare.

Din noiembrie 2015 şi până în primăvara lui 2016 cazul ajunge să fie de interes internaţional cu o uriaşă expunere mediatică. Încep proteste în Statele Unite, România sau alte ţări europene. Se aliază comunităţi religiase, mai multe organizaţii civice şi diaspora care acuză un abuz din partea statului norvegian. Autorităţile din Norvegia susţin vehement că intervenţia lor are drept scop protejarea minorilor.

După mai bine de 8 luni de procese şi presiune publică familia se reîntregeşte în iunie 2016, practic cei cinci copii revin în sânul familiei. În 2017 decid să părăsească toţi Norvegia şi să se mute în România, în Braşov.

Revenind la filmul Fjord al lui Cristian Mungiu, cazul deşi intră de la bun început în atenţia regizorului român, în 2026 povestea ajunge pe marele ecran. Mungiu insistă că a descoperit de fapt mai multe familii care au trecut sau trec prin aceeaşi dramă. De fapt Fjord este un punct de plecare pentru o discuţie profundă, complexă şi amplă despre diferenţele culturale, progresism şi conservatorism.

"Ne bucurăm că este readus în discuţie cazul nostru, nu că ne-ar fi lipsit popularitatea, dar sunt în continuare şi alte cazuri şi considerăm că încă nu e bine să se facă linişte pe subiectul ăsta pentru că nu e cazul, încă nu s-au liniştit lucrurile. Încă suferă oamenii. Şi în Norvegia şi nu numai. În cei 10 ani care au trecut de la situaţia noastră au fost foarte multe condamnări la CEDO împotriva Norvegiei ceea ce subliniază şi întăreşte faptul că există o problemă de sistem acolo.

Soţia a fost cea mai afectată, ea a fost cu copiii acasă, de fapt fetele cele mai mari, atunci aveau 9 şi 7 ani, le-au luat de la scoală. Şi de acasa i-au luat pe Matei, 5 ani şi pe Ioan, 2 ani, abia împlinise 2 ani de câteva zile.

Eu am fost luat de la serviciu de poliţie, băgat în maşina de poliţie, aşa, ca în filme, doar ca să treacă strada. Sediul poliţiei era pe partea cealaltă de primărie. A fost un şoc pur şi simplu, părea ireal, ca şi cum ai un cosmar şi totuşi te gândeşti că te trezeşti, se termină, dar progresiv, încet, încet ne-am dat seama că e cât se poate de real", a declarat Marius Bodnariu, pentru Observator.

