O partidă de tenis cu piciorul în faţa blocului a provocat un scandal de proporţii într-un cartier din Iaşi. Deranjat de zgomotul pe care îl făceau câţiva tineri, un bărbat de 32 de ani i-a atacat cu o bâtă. În câteva secunde, totul s-a transformat într-o bătaie generală. Doar poliţiştii chemaţi de vecini au reuşit să pună capăt scandalului.

Totul s-a întâmplat seara trecută într-un cartier cu blocuri de nefamilişti. Mai mulți tineri cu vârste între 20 și 25 de ani jucau fotbal în fața blocului.

"Se omoară permanent. Aşa se întâmplă mereu aici, în cartierul nostru, nicio măsură nu se ia cu nimeni, să-i ia, să-i strângă pe toți"

"Numai aici se strâng toți bețivii, toți golanii, toți nenorociții. Așa ar trebui să vină poliția să stea permanent, permanent", spun oamenii.

Unul dintre locatari însă, un bărbat de 32 de ani, s-a arătat deranjat de gălăgia pe care o făceau aceștia. Așa că a coborât la ei, pus pe scandal și înarmat cu o bâtă. În urma acestui scandal a folosit acea bâtă, a lovit doi dintre tinerii respectivi, a scăpat bâta iar la rândul lui a fost bătut de către tineri cu pumnii, cu picioarele și inclusiv cu bâta cu care coborase el la acești tineri.

Odată cu poliţiştii au fost chemate şi echipaje medicale de salvare, neștiind exact câte persoane sunt implicate în acest scandal. S-au dat și mai multe amenzi pentru deranjarea ordinii și liniștii publice, dar s-a deschis și un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Trei persoane au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale după ce au fost rănite în urma acestei bătăi și continuă verificările.

