Războiul din Iran este o "catastrofă". Statele G7 recunosc că nu pot opri conflictul

Liderii europeni avertizează că impactul economic al războiului este sever și admit că au o influență limitată asupra evoluției conflictului. Miniștrii de externe ai statelor G7 se reunesc joi și vineri în Franța, cu cu războaiele din Iran și Ucraina pe agenda principală a sesiunii. Conflictul a destabilizat puternic piețele de energie, provocând una dintre cele mai severe crize energetice din ultimele decenii, în urma atacurilor aeriene ale SUA și Israelului asupra infrastructurii petroliere din Iran și restricțiilor din Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru livrările globale de petrol și gaze.

Liderii europeni au avertizat, înaintea reuniunii, că vor încerca să convingă Washingtonul să găsească o cale de ieșire din conflictul cu Iranul. Reprezentantul Statelor Unite, secretarul de stat Marco Rubio, este așteptat să ajungă la reuniune în cursul zilei de vineri. "Pentru a fi foarte clar, acest război este o catastrofă pentru economiile lumii", a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, înaintea reuniunii G7, citat de CNBC. Oficialul german a subliniat și frustrarea statelor europene față de modul în care a fost declanșat conflictul: "Nu am fost consultați. Nimeni nu ne-a întrebat. Nu este războiul nostru".