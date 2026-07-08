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Donald Trump amenință Iranul cu un nou atac masiv, la noapte. Ce spune că le va distruge

Donald Trump amenință Iranul cu un nou atac masiv, la noapte. Ce spune că le va distruge - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.07.2026, 17:43 | Modificat la 08.07.2026, 17:52

Donald Trump a transmis miercuri că Statele Unite ar putea lansa un nou atac aerian asupra Iranului chiar în noaptea următoare, însă a subliniat că decizia va depinde de evoluția discuțiilor aflate în desfășurare cu Teheranul, relatează Reuters și EFE, potrivit Agerpres.

El anunțase mai devreme că acordul de încetare a focului cu Iranul nu mai este valabil și că nu va mai negocia cu Teheranul în urma atacurilor iraniene asupra unor nave în zona Strâmtorii Ormuz.

''Se comportă foarte urât (iranienii), așa cum au făcut-o timp de 47 de ani. Și, așa cum știți, i-am lovit puternic noaptea trecută după ce au lansat atacuri'' asupra unor nave, a spus Trump la începutul unei întâlniri bilaterale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la summitul NATO de la Ankara.

''Voi da un mic avertisment: îi vom lovi puternic la noapte, dar vom vedea cum decurg toate discuțiile cu Iranul", a indicat președintele american.

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"Le vom distruge și mai multe ambarcațiuni, poate le vom întrerupe și aprovizionarea cu electricitate sau cu apă, deși nu vrem asta", a completat Trump.

După ce trei nave comerciale au fost atacate marți în zona Strâmtorii Ormuz, Statele Unite au lansat în noaptea de marți spre miercuri noi atacuri aeriene asupra unor ținte în Iran, care a ripostat cu noi lovituri asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain.

Redactia Observator
Redactia Observator
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