Căutări pentru avionul de marfă Boeing 737 prăbușit lângă Pakistan. Ultimele cuvinte ale piloților

Autoritățile pakistaneze continuă căutările în largul coastei orașului Karachi pentru localizarea avionului cargo al companiei K2 Airways, după ce turnul de control a recepționat un ultim mesaj de la echipaj care semnala o defecțiune la sistemul de navigație, cu doar câteva minute înainte ca aeronava să piardă contactul și să coboare abrupt.

Un avion de marfă Boeing 737, la bordul căruia se aflau cinci membri ai echipajului, a dispărut marți, la ora locală 21:21, în orașul Karachi din Pakistan. Aeronava, operată de compania privată K2 Airways, efectua o cursă de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, către Karachi, moment în care a pierdut contactul cu controlorii de trafic aerian, conform declarațiilor autorităților pakistaneze.

Ultimele cuvinte transmise de echipaj către controlorii de trafic aerian au indicat o problemă la sistemul de navigație, alertă emisă cu doar câteva minute înainte ca aeronava să piardă legătura și să înceapă o coborâre rapidă. Această informare din cabina de pilotaj este susținută de datele preliminare ale platformei Flightradar24, care au înregistrat o fluctuație bruscă de altitudine urmată de o coborâre abruptă a avionului.

Ca urmare a acestor ultime raportări, o operațiune de căutare este în desfășurare, autorităţile pakistaneze anunțând mobilizarea marinei și a forțelor aeriene. Compania K2 a precizat că în prezent „colaborează pe deplin cu Autoritatea Aviației Civile din Pakistan și cu alte agenții guvernamentale”, adăugând mesajul: „Continuăm să ne rugăm, cu ardoare, pentru siguranța colegilor noștri”.

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K2 Airways, operatorul zborului cargo, este o companie înființată în anul 2018, conform propriului site. Acest incident reprezintă primul eveniment aviatic major din regiune după cel din 2020, când o aeronavă a Pakistan International Airlines s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Karachi, soldat cu decesul a 97 dintre cele 99 de persoane de la bord.