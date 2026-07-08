Doi morți și doi răniți în urma unei explozii la o fabrică de artificii din Italia

Două persoane au murit miercuri, în urma unei explozii la un depozit al unei fabrici de pulbere de artificii din Italia, potrivit Mediafax.

Două persoane au fost ucise miercuri, în urma unei explozii produse la un depozit de pulbere de artificii, la o fabrică de artificii din Italia, potrivit AFP.

Cadavrele celor două victime au fost "descoperite sub dărâmături", a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor. Însă, acesta nu le-a specificat identitatea.

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Ce se ştie despre victime

Potrivit presei italiene, una dintre victime a fost un angajat al fabricii din provincia Rieti. Aceasta este situată la 70 km nord-est de Roma, arată sursa citată.

A doua victimă a fost o femeie. Ea se afla în apropiere în momentul dezastrului, relatează presa locală.

Alți doi angajați au supraviețuit exploziei, au declarat pompierii pentru AFP. Însă, aceștia nu au oferit informații suplimentare despre starea lor.

O explozie anterioară a avut loc la aceeași fabrică, în iulie 2023. În urma acesteia, au murit trei persoane, mai arată sursa.