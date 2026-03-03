Antena Meniu Search
Iranul dezminte afirmațiile lui Trump: Nu am cerut reluarea negocierilor, preşedintele SUA minte

Iranul nu are nicio intenţie de a negocia cu SUA atât timp cât continuă atacurile aeriene americane şi israeliene, a declarat marţi ambasadorul iranian pe lângă instituţiile ONU de la Geneva. Ali Bahreini a adăugat că "unicul limbaj posibil cu SUA în acest moment este cel al apărării", informează EFE, potrivit Agerpres. 

de Albert Mincu

la 03.03.2026 , 18:18
Iran: Nu am cerut reluarea negocierilor, Trump minte - Profimedia

"Nu a existat din partea noastră vreo abordare a preşedintelui SUA sau vreun contact de orice fel", a semnalat diplomatul iranian la o conferinţă de presă, dezminţind afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, care a susţinut că Iranul a dorit să reia discuţiile cu SUA, dar el i-a refuzat. 

"Apărarea lor antiaeriană, Forţele Aeriene, Marina şi leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea târziu", a scris preşedintele SUA pe reţeaua de socializare Truth Social, comentând un articol de opinie.

"Trump este cunoscut că inventează minciuni şi continuă să o facă. Suntem obişnuiţi cu declaraţiile sale false", a remarcat ambasadorul iranian, ce a participat la negocierile dintre SUA şi Iran, din care ultima rundă a avut loc vineri, cu o zi înainte ca SUA şi Israelul să lanseze atacurile aeriene asupra Iranului.

Ambasadorul Ali Bahreini a insistat că o condiţie prealabilă oricărei schimbări de poziţie diplomatică din partea Teheranului este "încetarea războiului şi garanţia că nu se va repeta vreo agresiune împotriva Iranului". "În lumina evenimentelor, se pare că nu a existat niciodată vreo intenţie reală de negociere din partea SUA, care urmează întocmai planurile regimului israelian", a mai remarcat diplomatul iranian.

El a criticat şi "poziţia ipocrită" a unor ţări europene, întrucât acestea nu au condamnat agresiunea împotriva Iranului. "În mod regretabil, multe dintre ele nu au condamnat agresiunea şi unele chiar au încercat să o justifice", a deplâns oficialul iranian.

