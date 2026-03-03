Antena Meniu Search
Trump anunţă Iranul: "Este prea târziu pentru negocieri"

Preşedintele american Donald Trump, a susţinut marţi că Iranul a dorit să reia discuţiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este prea târziu, în timp ce SUA şi Israelul continuă operaţiunea militară împotriva Iranului, relatează Reuters. 

de Albert Mincu

la 03.03.2026 , 16:08
"Apărarea lor antiaeriană, Forţele Aeriene, Marina şi leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea târziu", a scris Trump pe reţeaua de socializare Truth Social, comentând un articol de opinie.

După trei zile de bombardamente intense împotriva Iranului, Trump a susţinut că armata americană are în stocuri suficiente arme şi muniţii pentru a putea lupta în războaie "nesfârşite", conform Agerpres.

SUA ar putea interveni terestru în Iran

În pofida bombardamentelor şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia şi că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de SUA, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Prin urmare, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran. Trump a asigurat luni că "marele val" al ofensivei împotriva Iranului abia urmează şi că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran "dacă va fi necesar".

sua iran israel razboi orientul mijlociu donald trump negocieri
