Trump anunţă Iranul: "Este prea târziu pentru negocieri"

Preşedintele american Donald Trump, a susţinut marţi că Iranul a dorit să reia discuţiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este prea târziu, în timp ce SUA şi Israelul continuă operaţiunea militară împotriva Iranului, relatează Reuters.

"Apărarea lor antiaeriană, Forţele Aeriene, Marina şi leadership-ul lor s-au dus. Ei vor să discute. Le-am spus că este prea târziu", a scris Trump pe reţeaua de socializare Truth Social, comentând un articol de opinie.

După trei zile de bombardamente intense împotriva Iranului, Trump a susţinut că armata americană are în stocuri suficiente arme şi muniţii pentru a putea lupta în războaie "nesfârşite", conform Agerpres.

SUA ar putea interveni terestru în Iran

În pofida bombardamentelor şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia şi că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de SUA, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Prin urmare, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran. Trump a asigurat luni că "marele val" al ofensivei împotriva Iranului abia urmează şi că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran "dacă va fi necesar".

