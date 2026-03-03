Antena Meniu Search
Observator » Ştiri externe » Război în Iran. Peste 700 de civili ucişi în atacurile israeliano-americane. SUA au pierdut 6 militari

Live Text Război în Iran. Peste 700 de civili ucişi în atacurile israeliano-americane. SUA au pierdut 6 militari

Este a patra zi de război în Orientul Mijlociu. Israelul a anunţat că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran, în timp ce o serie de explozii au zguduit capitala iraniană, relatează AFP. Teheranul a continuat să vizeze bazele americane din ţările din Golf și a promis un "război îndelungat". Statele Unite, care nu au exclus o operaţiune militară terestră, au asigurat că sunt gata să meargă  "cât de departe va fi necesar". În Liban, Israelul luptă în continuare împotriva Hezbollah. Totodată, departamentul de Stat al SUA a îndemnat cetățenii americani să părăsească imediat țările din Orientul Mijlociu "din cauza riscurilor grave de siguranță".

de Alexandru Badea

la 03.03.2026 05:50
Război în Iran. Peste 700 de civili ucişi de la începutul atacurilor israeliano-americane Structuri grav avariate în Teheran în urma atacurilor americano-israeliene Profimedia
03.03.2026, 06:16

Şase militari americani ucişi

Şase militari americani au fost ucişi de la începutul războiului cu Iranul sâmbătă, a anunţat armata luni, după ce un bilanţ anterior raportase patru morţi, notează AFP.

"Forţele americane au recuperat recent rămăşiţele a doi militari care figurau anterior ca dispăruţi la o instalaţie atacată în timpul primelor iniţiale ale Iranului în regiune", a declarat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) într-un mesaj publicat pe X.

03.03.2026, 06:09

Incendiu după o explozie la ambasada SUA din Riad, atacată cu drone. Trump amenință cu represalii

Un incendiu a izbucnit la ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters, ulterior surse oficiale afirmând că a fost vorba de un atac cu drone. Preşedintele Donald Trump a promis că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns.

Ambasada SUA la Riad a emis o alertă de securitate prin care recomandă cetăţenilor americani din Arabia Saudită să se adăpostească imediat. Instituţia limitează, de asemenea, călătoriile neesenţiale către orice instalaţii militare din regiune, se arată într-o declaraţie publicată pe X.

Ministerul Apărării saudit a confirmat într-un comunicat că un atac cu drone a provocat un incendiu „limitat” şi pagube materiale minore la reprezentanţa diplomatică.

Între timp, două noi explozii au fost auzite în cartierul diplomatic din Riad, potrivit a două surse. Cartierul diplomatic din Riad găzduieşte misiuni diplomatice străine.

Preşedintele american Donald Trump a declarat pentru NewsNation că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns la atacul asupra ambasadei SUA din Riad şi la moartea personalului militar american în timpul conflictului cu Iranul, a scris un reporter al canalului media pe X, citând un interviu cu acesta.

„Mi-a spus, de asemenea, că nu crede că va fi necesară intervenţia trupelor terestre”, a scris jurnalista Kellie Meyer în postarea sa.

03.03.2026, 06:04

Peste 700 de civili ucişi în Iran de la începutul războiului

Peste 700 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul războiului, sâmbătă, potrivit Agenţiei de ştiri pentru drepturile omului (HRANA) din SUA, relatează CNN.

Victime civile: Până luni după-amiază, ora ET, cel puţin 742 de civili au fost ucişi în Iran, inclusiv 176 de copii, a declarat HRANA. Peste 900 de civili au fost răniţi, a raportat agenţia. Cel puţin 85 de persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore, a declarat grupul, care verifică alte sute de decese raportate.

Daune: Există, de asemenea, rapoarte privind pagube aduse clădirilor religioase şi locuinţelor în ultimele 24 de ore. Printre acestea se numără o moschee din Karaj, un oraş din apropierea Teheranului, mai multe clădiri rezidenţiale, biroul unui guvernator din sudul capitalei şi debarcaderul Shahid Bahonar din Bandar Abbas, pe strâmtoarea Hormuz, potrivit grupului. Iranul a reclamat, de asemenea, pagube aduse spitalelor din Teheran.

Instalaţii militare: Printre ţintele militare lovite în ultimele 24 de ore se numără sediul comandamentului forţelor de ordine din Kurdistan şi centrul de comandă al poliţiei de frontieră din Kurdistan din oraşul Sanandaj, din vestul ţării, a raportat HRANA.

O bază aeriană din Isfahan şi o bază militară din Teheran au fost, de asemenea, avariate, potrivit grupului.

CNN nu poate verifica în mod independent aceste informaţii. HRANA afirmă că analiza sa este preliminară şi poate fi modificată.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

