Incendiu după o explozie la ambasada SUA din Riad, atacată cu drone. Trump amenință cu represalii

Un incendiu a izbucnit la ambasada SUA din capitala saudită Riad după ce s-a auzit o explozie, au declarat două surse pentru Reuters, ulterior surse oficiale afirmând că a fost vorba de un atac cu drone. Preşedintele Donald Trump a promis că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns.

Ambasada SUA la Riad a emis o alertă de securitate prin care recomandă cetăţenilor americani din Arabia Saudită să se adăpostească imediat. Instituţia limitează, de asemenea, călătoriile neesenţiale către orice instalaţii militare din regiune, se arată într-o declaraţie publicată pe X.

Ministerul Apărării saudit a confirmat într-un comunicat că un atac cu drone a provocat un incendiu „limitat” şi pagube materiale minore la reprezentanţa diplomatică.

Între timp, două noi explozii au fost auzite în cartierul diplomatic din Riad, potrivit a două surse. Cartierul diplomatic din Riad găzduieşte misiuni diplomatice străine.

Preşedintele american Donald Trump a declarat pentru NewsNation că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns la atacul asupra ambasadei SUA din Riad şi la moartea personalului militar american în timpul conflictului cu Iranul, a scris un reporter al canalului media pe X, citând un interviu cu acesta.

„Mi-a spus, de asemenea, că nu crede că va fi necesară intervenţia trupelor terestre”, a scris jurnalista Kellie Meyer în postarea sa.