Şase militari americani ucişi
Şase militari americani au fost ucişi de la începutul războiului cu Iranul sâmbătă, a anunţat armata luni, după ce un bilanţ anterior raportase patru morţi, notează AFP.
"Forţele americane au recuperat recent rămăşiţele a doi militari care figurau anterior ca dispăruţi la o instalaţie atacată în timpul primelor iniţiale ale Iranului în regiune", a declarat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) într-un mesaj publicat pe X.
TAMPA, Fla. – As of 4 pm ET, March 2, six U.S. service members have been killed in action. U.S. forces recently recovered the remains of two previously unaccounted for service members from a facility that was struck during Iran's initial attacks in the region.…