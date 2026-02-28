28.02.2026, 10:26
Reacţia MAE despre românii din Israel şi Iran
"În acest moment e important ce se întâmplă în Israel. Ieri, vineri 27 februarie, am aprobat retragerea personalului din Israel, rămâne la dispoziţia românilor de acolo ambasadorul şi echipa consulară să ofere consultanţa necesară. E recomandat să stea în zone safe, e o recomandare să nu meargă mai aproape de 1 km de graniţe, sunt 2 puncte de frontieră deschise, urmează să fie deschise încă două puncte de frontieră terestre. În acest moment sunt 10 cereri de asistenţă consulară. Reamintesc cetăţenilor care poate au prieteni sau rude în Israel, e important să notifice consulatul despre prezenţa lor ca să putem să-i contactăm în caz că e necesar. Fiind o comunitate mică, o bună parte din familiile de români din Iran sunt în legătură cu consulatul, ştim unde au reşedinţa, cei care ne-au notificat desigur", a declarat Oana Ţoiu la Antena 3 CNN.