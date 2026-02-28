Antena Meniu Search
Observator » Ştiri externe » Război în Iran. Israelul evacuează aeroporturi, Iranul ameninţă că va distruge portavioanele americane

Live Text Război în Iran. Israelul evacuează aeroporturi, Iranul ameninţă că va distruge portavioanele americane

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran, iar mai multe surse vorbesc despre un atac coordonat SUA-Israel.

de Alexandru Badea

la 28.02.2026 08:36
Israel, Israel, "atac preventiv" asupra Iranului. A fost ţintită reşedinţa ayatollahului Ali Khamenei - Profimedia Galerie (3)
28.02.2026, 11:04

"Epic fury", operaţiunea SUA în Iran

Armata americană urmează să desfășoare o operațiune de mai multe zile împotriva Iranului, a declarat un oficial american pentru Reuters. Operaţiunea a fost denumită "Epic Fury".

28.02.2026, 11:01

Iranul confirmă oficial atacul asupra Israelului

Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran a declarat că un prim val de atacuri cu rachete și drone a fost lansat împotriva Israelului ca răspuns la atacuri, a relatat agenția de știri Tasnim, citată de Reuters.

28.02.2026, 10:54

Iranul răspunde cu rachete. Sirene de raid aerian în Israel

Iranul a lansat sâmbătă rachete asupra Israelului în urma loviturilor comune americano-israeliene lansate mai devreme asupra sa, a anunţat armata israeliană, transmite dpa. Sirenele de alertă de raid aerian au răsunat sâmbătă dimineaţă în mai multe părţi ale Israelului. "Cu puţin timp în urmă, sirenele au sunat în mai multe părţi ale ţării după identificarea de rachete lansate din Iran către Israel", a declarat armata într-un comunicat, preluat de AFP. Autorităţile israeliene au îndemnat publicul, prin mesaje text trimise pe telefoane mobile, să fie pregătită să se adăpostească.

28.02.2026, 10:32

Iranul ameninţă că va distruge portavioanele americane

Gărzile Revoluţionare au transmis un mesaj ameninţător. "Teheranul va începe curând o serie de atacuri fără precedent asupra Israelului şi Americii. Curând, portavioanele din zonă vor fi distruse de drone".

28.02.2026, 10:29

Israelul îşi mută avioanele civile în Cipru sau Grecia

Canalul israelian Channel 12 a raportat că aeroportul Ben Gurion din Israel a fost complet evacuat din cauza temerilor legate de reacția Iranului, iar avioanele au fost transferate la aeroportul din Cipru sau Grecia. Asta în contextul în care IDF afirmă că a identificat rachete lansate din Iran către Israel, iar sirenele de alertă au fost activate în nordul Israelului.

28.02.2026, 10:28

Netanyahu, mesaj către poporul iranian: "A venit momentul să scăpaţi de jugul tiraniei"

"A venit momentul ca toate părțile poporului iranian - perși, kurzi, azeri, baluci și ahwazi - să scape de jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și iubitor de pace. Vă îndemn, cetățeni ai Israelului, să respectați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în timpul Operațiunii 'Răgetul Leului', cu toții va trebui să dăm dovadă de răbdare și rezistență. Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea Israelului", a declarat Benjamin Netanyahu.

28.02.2026, 10:26

Reacţia MAE despre românii din Israel şi Iran

"În acest moment e important ce se întâmplă în Israel. Ieri, vineri 27 februarie, am aprobat retragerea personalului din Israel, rămâne la dispoziţia românilor de acolo ambasadorul şi echipa consulară să ofere consultanţa necesară. E recomandat să stea în zone safe, e o recomandare să nu meargă mai aproape de 1 km de graniţe, sunt 2 puncte de frontieră deschise, urmează să fie deschise încă două puncte de frontieră terestre. În acest moment sunt 10 cereri de asistenţă consulară. Reamintesc cetăţenilor care poate au prieteni sau rude în Israel, e important să notifice consulatul despre prezenţa lor ca să putem să-i contactăm în caz că e necesar. Fiind o comunitate mică, o bună parte din familiile de români din Iran sunt în legătură cu consulatul, ştim unde au reşedinţa, cei care ne-au notificat desigur", a declarat Oana Ţoiu la Antena 3 CNN.

28.02.2026, 10:12

Iranul, atacat şi cibernetic

Presa din Iran raportează un atac cibernetic care vizează site-uri web și instituții media iraniene. Presa iraniană a relatat că site-uri web și instituții media din Iran sunt vizate de atacuri cibernetice. Agenția de știri semi-oficială Tasnim și ISNA s-au numărat printre cei vizați de atacuri.

28.02.2026, 10:11

Reacţia Iranului: "Aţi pornit pe o cale al cărei sfârşit nu mai este în mâinile voastre"

Iranul a răspuns sâmbătă cu un avertisment dur la atacurile asupra teritoriului său lansate de Israel şi Statele Unite, informează dpa. "V-am avertizat. Acum aţi pornit pe o cale al cărei sfârşit nu mai este în mâinile voastre", a declarat şeful comisiei de securitate, Ebrahim Azizi.

28.02.2026, 10:08

Ţinta atacului, reţeaua internă de putere a lui Khamenei. Doi lideri iranieni, eliminaţi

Ținta loviturilor a fost Beyt-e Rahbari. Acesta este biroul și rețeaua internă de putere a lui Ali Khamenei, unde consilierii săi personali, personalul clerical și legăturile de securitate coordonează și conturează principalele decizii politice și strategice. Potrivit unor surse, doi lideri iranieni importanţi au fost eliminaţi în urma atacului. De asemenea, mai mulţi membri ai Gărzilor Revoluţionare au fost ucişi sau răniţi. Biroul președintelui iranian Masoud Pezeshkian din Teheran a fost atacat, în operațiunea militară comună israeliano-americană în Iran. Potrivit agenției de știri iraniene Mehr, Pezeshkian nu a fost rănit în atac.

28.02.2026, 10:01

Iranul pregăteşte un răspuns "devastator"

Un oficial iranian, citat de Reuters, a declarat că Iranul pregăteşte un răspuns după atacul SUA şi al Israelului, iar acest răspuns va fi "devastator".

28.02.2026, 09:42

Trump, prima reacţie după atacul asupra Iranului

"Am început o operațiune militară la scară largă în Iran, vom distruge amenințarea reprezentată de crudul regim iranian. Obiectivul nostru e să protejăm poporul american distrugând ameninţările din regimul iranian", a declarat Donald Trump.

28.02.2026, 09:17

"Nu există cale pentru negocieri"

Al Jazeera spune că Israelul și SUA au concluzionat că "nu există cale pentru negocieri", în ciuda eforturilor diplomatice. Surse din domeniul securității israeliene afirmă acum că Israelul și Statele Unite au evaluat în ultimele 24 de ore că nu există nicio cale pentru negocieri.

28.02.2026, 09:15

Mossad, mesaj pentru iranieni

Mossad către iranieni, pe canalul său oficial Telegram în limba persană: "Frații și surorile noastre iraniene, nu sunteți singuri! Am lansat un canal Telegram super securizat și special pentru voi. Împreună vom readuce Iranul la zilele sale glorioase. Împărtășiți cu noi fotografii și videoclipuri cu lupta voastră dreaptă împotriva regimului. Și, cel mai important, aveți grijă de voi!"

28.02.2026, 09:14

Ayatollahul Ali Khamenei nu se află la Teheran

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran și a fost transferat într-un loc sigur, a declarat sâmbătă un oficial iranian pentru Reuters.

28.02.2026, 09:12

Şi Iranul şi-a închis spaţiul aerian

Presa iraniană spune că spațiul aerian al Iranului a fost închis. De asemenea, explozii au fost auzite și în Isfahan, Qom, Lorestan, Kermanshah, Karaj și Tabriz.

28.02.2026, 09:08

Atacul ar fi ţintit reşedinţa ayatollahului Ali Khamenei

Un fum gros se ridică din districtul din Teheran unde locuiește în mod normal liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit ziarului iranian Shargh, citat de New York Times. Locuitorii din Teheran au raportat, de asemenea, că au văzut fum ridicându-se din district, unde se află și palatul prezidențial și Consiliul Național de Securitate.

28.02.2026, 09:07

Anunţul IDF-ului

În ultimele minute, sirenele au fost declanșate în tot Israelul, cu o alertă prealabilă transmisă direct dispozitivelor mobile pentru a rămâne în apropierea spațiilor protejate. Aceasta este o alertă proactivă pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea lansării de rachete către Statul Israel. IDF subliniază că publicul este rugat să rămână în apropierea spațiilor protejate.

28.02.2026, 09:06

Israel şi-a închis spaţiul aerian

Spatiul aerian al Israelului a fost închis pentru zborurile companiilor străine şi se dă prioritate companiilor israeliene să repatrieze cetăţenii aflaţi în străinătate.

28.02.2026, 09:05

Oficial american: SUA participă la atacuri

Statele Unite participă la atacurile israeliene împotriva Iranului, potrivit unui oficial american și unei persoane familiarizate cu operațiunea, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a detalia operațiunile militare sensibile, relatează şi AP.

28.02.2026, 09:05

WSJ: Atac coordonat SUA-Israel

În ultimele minute, sirenele au fost activate pe întreg teritoriul Israelului, fiind transmisă și o alertă prealabilă direct pe telefoanele mobile, prin care populația este îndemnată să rămână în apropierea spațiilor protejate. WSJ susţine că a fost un atac coordonat SUA - Israel.

28.02.2026, 09:04

Explozii în Teheran

În același timp, sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din Israel. Armata israeliană a precizat că alerta preventivă a fost emisă "pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel".

Inițial, martori au relatat despre o explozie în Teheran, fără un comentariu imediat din partea autorităților iraniene. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind programul nuclear al Teheranului.

Alexandru Badea
În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

