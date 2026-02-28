Explozii în Teheran

În același timp, sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din Israel. Armata israeliană a precizat că alerta preventivă a fost emisă "pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel".

Inițial, martori au relatat despre o explozie în Teheran, fără un comentariu imediat din partea autorităților iraniene. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind programul nuclear al Teheranului.