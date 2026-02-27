Haos în lumea imobiliară, după ce vânzările de case şi de apartamente care au fost realizate joi au fost lovite temporar de nulitate, din cauza unei ordonanţe publicate în Monitorul Oficial cu o zi înainte, aproape de miezul nopţii. Ordonanţa dată de Executiv a intrat în vigoare pe 26 februarie şi le impune cumpărătorilor să dovedească că nu au taxe sau amenzi neplătite.

Haos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederi

S-au creat foarte multe confuzii. Iniţial, oamenii au crezut că este vorba despre contractele încheiate pe data de 25 februarie. Nu! Ordonanţa a fost dată în data de 25 februarie, seara, şi a intrat în vigoare la miezul nopţii. Aşa că cei care au semnat contractele în data de 25 februarie nu trebuie să-şi facă griji.

În urma discuţiilor cu notarii, cu Uniunea Notarilor, problema ar fi la tranzacţiile de ieri. Notarii spun că au chemat înapoi oamenii care au semnat ieri pentru a aduce certificatul fiscal şi pentru a crea o anexă la contractul deja semnat.

Contractul nu trebuie refăcut. Potrivit Codului Civil, există această posibilitate de a realiza o anexă la contractul deja făcut. Şi astfel contractul devine valabil.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestei ordonanţe, cumpărătorul trebuie să facă dovada certificatului fiscal, prin care trebuie să demonstreze că nu are taxe şi amenzi neplătite. Până acum, doar vânzătorul era obligat să facă acest lucru.

Aşadar, oamenii care se află în această situaţie să ştie că pot duce ulterior acel document, iar contractul va deveni valabil.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰