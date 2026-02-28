România face un pas important pentru sănătatea nou-născuților. Registrul Național de Screening Neonatal a fost lansat. Vorbim despre un sistem digital, care va permite depistarea bolilor rare mult mai devreme, înainte de apariţia simptomelor. Testarea bebeluşilor se va face în primele zile de viaţă ale bebeluşilor.

Registrul este deja funcţional din punct de vedere tehnic, însă în această perioadă sunt efectuate modificări pentru ca platforma să poată comunica eficient cu alte baze de date medicale. Potrivit ministrului Sănătăţii, sistemul va fi aprobat prin hotărâre de Guvern şi va deveni complet operaţional o dată cu aprobarea bugetului pentru 2026.

Prin acest Registru medicii vor putea urmări mai rapid rezultatele testelor

Prin acest Registru medicii vor putea urmări mai rapid rezultatele testelor făcute nou-născuţilor şi vor putea interveni mai devreme în cazul depistării unor afecţiuni rare sau grave. Autorităţile spun că programul aproprie România de standardele UE în domeniul neonatologiei şi creşte şansele la o viaţă sănătoasă pentru copii.

Lansarea a avut loc la Palatul Cotroceni în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătăţii şi Administraţia Prezidenţială. Programul naţional de screening şi prevenţie îşi propune extinderea testării preventive şi acces egal la diagnostic şi tratament pentru fiecare nou-născut din România.

