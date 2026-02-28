Antena Meniu Search
Pakistan atacă Afganistan. Un avion de luptă pakistanez a fost doborât, pilotul a fost capturat

Două explozii puternice au zguduit sâmbătă dimineață orașul Jalalabad, în estul Afghanistanului, pe fondul operațiunilor aeriene pakistaneze.

de Simona Moloiu

la 28.02.2026 , 10:57
La scurt timp, un avion de luptă pakistanez s-a prăbușit, iar pilotul a fost capturat în viață, au anunțat autoritățile afgane, relatează The Economic Times

Martorii au relatat că pilotul s-a catapultat înainte de a fi reținut.

De la începutul operațiunii, Islamabadul a declarat că 37 de locații din Afganistan au fost vizate de atacuri aeriene.

Pe plan internațional, Iran s-a oferit să faciliteze dialogul între cele două state vecine.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut dezescaladarea conflictului și reluarea negocierilor.

De asemenea, Departamentul de Stat al SUA a reiterat sprijinul pentru „dreptul Pakistanului de a se apăra” împotriva atacurilor talibanilor afgani.

Escaladarea survine după luni de tensiuni și ciocniri sporadice de-a lungul frontierei de aproximativ 2.600 km, în contextul acuzațiilor Islamabadului că Kabul adăpostește militanți ai grupării Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), acuzație respinsă de talibani.

Ultima intensificare majoră a violențelor a început joi seara. Talibanii au declanșat o ofensivă împotriva unor posturi militare pakistaneze, ca răspuns la lovituri aeriene anterioare, soldate cu cel puțin 13 civili uciși, conform ONU.

În trecut, episodul similar din octombrie 2025 a fost urmat de tentative diplomatice mediate de Turcia și Qatar, însă negocierile nu au dus la un acord durabil.

Talibanii susțin că teritoriul lor nu este folosit pentru a amenința alte state, în timp ce Pakistanul afirmă că vizează exclusiv infrastructura militanților.

Simona Moloiu
